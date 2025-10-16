Desafuero de Lavín: Senadora Fabiola Campillai reiteró llamado a tramitar proyecto que suspende dieta a parlamentarios desaforados

Tras el desafuero del diputado Joaquín Lavín, la senadora Fabiola Campillai hizo un llamado a sus colegas en el Parlamento para legislar sobre su proyecto que busca suspender la dieta (sueldo) a aquellos parlamentarios que sean desaforados.

Recordemos que Lavín es investigado por los presuntos de delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, entre otros.

«Ya son seis parlamentarios desaforados, incluyendo a Joaquín Lavín León y siguen recibiendo su dieta parlamentaria. No puede ser que esto siga ocurriendo y el proyecto que presenté en agosto del año pasado aún no se discuta», señaló la legisladora en un video compartido en sus redes sociales.

«Es momento de discutir de cara a la ciudadanía y en avanzar para que todos los parlamentarios que han sido desaforados, se les quite su dieta. La ciudadanía lo exige y hagamos de nuestro cargo un cargo más digno», agregó la senadora Fabiola Campillai.

El proyecto fue presentado en agosto de 2024 y actualmente está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

— Senadora Fabiola Campillai (@DignidadFabiola) October 16, 2025

María Luisa Cordero, Francisco Pulgar, Mauricio Ojeda, Catalina Pérez, Miguel Ángel Calisto y ahora, Joaquín Lavín León, son los parlamentarios que han sido desaforados en el actual periodo 2022-2026.

En ese sentido, en las últimas horas se informó que una investigación solicitada por la Fiscalía a la Contraloría General de la República, detectó que el dinero reembolsado con fondos públicos por gastos de campaña de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, no fue transferido a la supuesta empresa proveedora, sino que a su marido, el diputado Joaquín Lavín. Lee esta nota y otras sobre el caso a continuación:

