Desafuero de Lavín: Senadora Fabiola Campillai reiteró llamado a tramitar proyecto que suspende dieta a parlamentarios desaforados

El proyecto fue presentado en agosto de 2024 y actualmente está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. "Es momento de discutir de cara a la ciudadanía y en avanzar para que todos los parlamentarios que han sido desaforados, se les quite su dieta. La ciudadanía lo exige y hagamos de nuestro cargo un cargo más digno", señaló la senadora Campillai.

Desafuero de Lavín: Senadora Fabiola Campillai reiteró llamado a tramitar proyecto que suspende dieta a parlamentarios desaforados
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

Tras el desafuero del diputado Joaquín Lavín, la senadora Fabiola Campillai hizo un llamado a sus colegas en el Parlamento para legislar sobre su proyecto que busca suspender la dieta (sueldo) a aquellos parlamentarios que sean desaforados.

Recordemos que Lavín es investigado por los presuntos de delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, entre otros.

«Ya son seis parlamentarios desaforados, incluyendo a Joaquín Lavín León y siguen recibiendo su dieta parlamentaria. No puede ser que esto siga ocurriendo y el proyecto que presenté en agosto del año pasado aún no se discuta», señaló la legisladora en un video compartido en sus redes sociales.

«Es momento de discutir de cara a la ciudadanía y en avanzar para que todos los parlamentarios que han sido desaforados, se les quite su dieta. La ciudadanía lo exige y hagamos de nuestro cargo un cargo más digno», agregó la senadora Fabiola Campillai.

El proyecto fue presentado en agosto de 2024 y actualmente está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

María Luisa Cordero, Francisco Pulgar, Mauricio Ojeda, Catalina Pérez, Miguel Ángel Calisto y ahora, Joaquín Lavín León, son los parlamentarios que han sido desaforados en el actual periodo 2022-2026.

En ese sentido, en las últimas horas se informó que una investigación solicitada por la Fiscalía a la Contraloría General de la República, detectó que el dinero reembolsado con fondos públicos por gastos de campaña de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, no fue transferido a la supuesta empresa proveedora, sino que a su marido, el diputado Joaquín Lavín. Lee esta nota y otras sobre el caso a continuación:

Barriga

Contraloría: Cathy Barriga rindió $10 millones al Servel, no pagó a proveedor y transfirió fondos a Lavín

Lavín

Revés para la derecha: Corte desafuera a Joaquín Lavín por presunta corrupción

Senadora Campillai exige suspender dieta a parlamentarios desaforados tras prisión preventiva de Mauricio Ojeda

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Tras desafuero de diputado Calisto: Senadora Fabiola Campillai pide discutir proyecto que suspende dieta a parlamentarios desaforados

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Parlamentarios desaforados: ¿Por qué les seguimos pagando?

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Con almuerzo popular y comunitario: Senadora Fabiola Campillai entrega su respaldo a Jeannette Jara

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Develan el 'Modo Lavín Jr.': La red que usó fondos públicos para negocios privados, fraude millonario y maquinaria política

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Proyecto que prohíbe consumo de drogas a autoridades avanzó en el Congreso: Pasó de la Cámara al Senado

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Revés para la derecha: Corte desafuera a Joaquín Lavín por presunta corrupción

Hace 2 horas
Absalón Opazo

Corte de Apelaciones postergó audiencia de desafuero de diputado UDI Joaquín Lavín: Quedó para el 11 de septiembre

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Grave: Senadora Fabiola Campillai advierte avance de proyecto que busca liberar a criminales sin distinción de delito

Hace 1 semana
Absalón Opazo

Contraloría: Cathy Barriga rindió $10 millones al Servel, no pagó a proveedor y transfirió fondos a Lavín

Hace 4 horas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano