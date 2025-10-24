Desbordes, contra las cuerdas: tribunal decreta embargo por ex Sierra Bella y el alcalde anuncia apelación

El Vigésimo Juzgado Civil de Santiago decretó un embargo de bienes contra la Municipalidad de Santiago por incumplir el pago con Inmobiliaria San Valentino SpA por la compra de la ex Clínica Sierra Bella.

El fallo pone tras las cuerdas a la administración del actual alcalde, Mario Desbordes (RN), quien ha cuestionado e intentado anular esta transacción, argumentando que adolece de vicios que lo hacen injusto para los intereses comunales.

El contrato para la adquisición del inmueble que sería empleado para la instalación de un Cesfam (Centro de Salud Familiar) fue firmado el 20 enero de 2023 por $8.200 millones y establecía un vale vista inicial de $2.400 millones, sin embargo, el jefe comunal instruyó su no pago pese a que el inmueble fue inscrito a nombre del municipio, provocando que la deuda aumentara a más de $9.300 millones por concepto de intereses moratorios.

Tras conocer la decisión del tribunal capitalino, el edil anunció que apelará a la resolución.

“Esta semana hemos sido notificados de una demanda ejecutiva por parte de los dueños de la ex Clínica Sierra Bella. Los dueños, son ellos los dueños, no nosotros. Y en ese contexto vamos a interponer todas las excepciones que correspondan, porque aquí tenemos juicios pendientes, hay una serie de discusiones, hay un enriquecimiento ilícito”, indicó en declaraciones recogidas por 24 Horas.

“Yo no voy a pagar 8 mil (millones) por lo que vale 2 mil (millones). Y en ese contexto vamos a ejercer todas las acciones que nos permitan evitar que esto se concrete. No es posible que los dueños de la clínica insistan en un negocio que está completamente viciado”, aseveró Desbordes.

Según el alcalde de Santiago este caso representa «no solo un negocio carísimo, donde se nos está cobrando tres veces el valor, sino que además en ese lugar, técnicamente, no es posible hacer un Cesfam en regla, menos aún una clínica».

«El lugar está abandonado hace muchos años y, por lo tanto, el costo de una eventual instalación de un sistema de salud es altísimo», subrayó.

«Vamos a seguir peleando y defendiendo los recursos de todas y todos los vecinos de Santiago y vamos a seguir adelante con todas las acciones civiles y penales en contra de todos los responsables detrás de este negociado», reiteró.

Inmobiliaria critica «actitud soberbia y temeraria del alcalde Desbordes»

Desde la inmobiliaria San Valentino SpA compartieron un comunicado de prensa en donde detallaron que “el viernes 17 de octubre recién pasado, concurrimos a las dependencias municipales, acompañados de un notario público, con el propósito de abordar el incumplimiento del pago, sin que ninguna autoridad nos entregara una respuesta”.

“Esta negativa persistente y el silencio administrativo reflejan la actitud soberbia y temeraria del alcalde Mario Desbordes Jiménez, quien, en lugar de honrar los contratos y la buena fe procesal y legal, ha optado por desconocer deliberadamente las obligaciones asumidas por la Municipalidad”, señalaron

En el texto indicaron que el Municipio-por instrucción del alcalde- incurrió en un acto “ilegal” e “irregular” al ordenar el no pago de un vale vista reconocido en la escritura pública de compraventa.

“Resulta evidente que el alcalde busca obtener réditos políticos al presentarse como defensor de los recursos municipales, cuando en realidad su negativa a cumplir con la orden judicial agrava el perjuicio causado tanto al patrimonio municipal como al de nuestra empresa, desconociendo sentencias ejecutoriadas de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y de los tribunales civiles”, argumentaron desde la inmobiliaria.