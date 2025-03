¿Descaradamente?: Evelyn Matthei contradice las declaraciones de su padre sobre violaciones a los DD.HH

En una reciente aparición en vivo en el programa «Estado Nacional» de TVN, la precandidata de RN y la UDI y exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, aseguró que durante el tiempo en que su padre, el general Fernando Matthei, ocupó cargos en la dictadura militar de Augusto Pinochet, no hubo violaciones a los derechos humanos.

Tras que se le preguntara al respecto de sus vínculos familiares con la Junta Militar que conformó la dictadura. «Todo el mundo sabe que soy hija de mi padre, todo el mundo sabe que estuvo en la junta de gobierno. (…) Yo adoraba a mi padre, además lo admiraba porque durante su mandato no hubo ni un solo caso de violación de derechos humanos cometidas por alguien de la Fuerza Aérea«, sentenció Matthei. E

Sin embargo, esta afirmación contradice directamente las propias declaraciones de su padre quien en entrevistas anteriores reconoció que estaba al tanto de estos crímenes.

Fernando Matthei, quien fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea y formó parte de la Junta Militar desde 1978 a 1990, como recopilo Radio Universidad de Chile, declaró en 2012: «Me siento avergonzado de que nosotros, siendo gobierno militar y yo siendo parte importante del gobierno militar, se hayan violado derechos humanos. No puedo decir que no sabía, por supuesto que sí sabía«. Estas palabras refutan las aseveraciones de su hija y reafirman el rol que tuvo la dictadura en la represión de opositores.

Además, en recientes investigaciones provenientes de Brasil, del sitio Publica e Interferencia ha revelado que Fernando Matthei habría viajado a ese país en busca de veneno para eliminar a opositores del régimen. De acuerdo con los informes del Instituto Butantan de São Paulo, el gobierno de Pinochet habría solicitado toxinas letales para suprimir la disidencia política.

Por otro lado, existen querellas e investigaciones que han vinculado a Matthei con casos de tortura y abusos sexuales ocurridos durante la dictadura. En 2014, se presentó una nueva querella en su contra por estos delitos, lo que refuerza su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.

Las declaraciones de precandidata de la derecha, han generado controversia y reacciones críticas, especialmente desde organizaciones de derechos humanos, que han reiterado la necesidad de que se reconozca la verdad histórica y se haga justicia por las víctimas de la dictadura.