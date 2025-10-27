«Desde afuera es fácil criticar»: Jara le gana round a Johannes Kaiser en nuevo debate presidencial

El pasado domingo se vivió un nuevo debate entre los 8 candidatos, en el marco de las elecciones presidenciales de 2025, y ya comienza a vivirse la recta final para saber quiénes pasarán a la segunda vuelta.

Fue en este debate en el que la candidata de la centroizquierda, Jeannette Jara, tuvo la oportunidad de poner sobre la mesa algunos de sus principales lineamientos, como lo es el Ingreso Vital de $750.000.

A pesar de que según Jara, Chile “necesita crecer”, ese crecimiento tiene que venir con una mayor tranquilidad para las familias: “Nadie merece en Chile a fin de mes tener que elegir qué cuenta pagar y vivir la angustia de no tener que enfermarse por no tener que costearlo, es por ello que propongo un Ingreso Vital de $750.000 para las chilenas y chilenos”, dijo la candidata.

En medio de estos anuncios, Jara también tuvo su cruce con Johannes Kaiser, candidato de la ultraderecha que poco a poco se ha ido acercando a José Antonio Kast y consolidándose en su sector.

Hubo un momento del debate que Kaiser emprendió contra Jara y le cuestionó el apoyo que podía tener si llegaba a La Moneda. “¿Con qué gente va a gestionar el poder?”, le encaró.

La candidata de la centroizquierda aceptó que se trataba de una tarea “difícil” pero le contestó que también “desde afuera es fácil criticar”.

“En mi futuro equipo de gobierno va a haber gente nueva, para hacer renovación, y también gente que tiene mucha experiencia, porque hay necesidades públicas que no se pueden desatender”, cerró.

El Ciudadano