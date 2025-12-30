Desocupación escala a 8,4%: crece la búsqueda de empleo, no la contratación

La tasa de desocupación en Chile alcanzó un 8,4% durante el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2025 (SON 2025), registrando un ascenso de 0,2 puntos porcentuales (pp.) en doce meses. Este aumento, reportado por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se explica por un escenario en el que la búsqueda de trabajo no ha sido correspondida a igual ritmo con la contratación.

Según el informe, el alza se debe a que «la fuerza de trabajo (1,5%)» creció más que «las personas ocupadas (1,2%)».

En concreto, el total de personas desocupadas aumentó un 4,0% interanual, «incididas por quienes se encontraban cesantes (2,8%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (16,2%)», detalló el boletín estadístico N°326.

Mujeres con mayor desempleo, pero con mejores indicadores de ocupación

El desglose por sexo evidencia una realidad contrastante. La tasa de desocupación femenina se situó en 8,8%, mientras que la masculina fue de 8,1%. No obstante, la tendencia interanual muestra caminos opuestos: la desocupación en las mujeres decreció 0,3 pp., mientras que en los hombres aumentó 0,6 pp..

Esta divergencia se explica por la dinámica de participación y ocupación. En el caso de las mujeres, «el ascenso de 2,0% de la fuerza de trabajo» fue «menor al de 2,3% registrado por las mujeres ocupadas». Es decir, más mujeres encontraron trabajo que las que se sumaron a la búsqueda, haciendo caer la tasa. Además, «las desocupadas se contrajeron 1,1%», impulsado por una caída en las cesantes (-2,2%).

Por el contrario, para los hombres, «el alza de 1,1% de la fuerza de trabajo» fue «mayor a la de 0,4% registrada por los hombres ocupados», lo que presionó al alza la tasa de desempleo. Los hombres desocupados aumentaron un 8,8%, «incididos por los cesantes (7,3%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (27,4%)».

En lo que se refiere a las mujeres, , las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,0% y 48,3%, respetivamente, registrando un incremento de 0,6 pp. y 0,7 pp., en cada caso. Las que se ubican fuera

de la fuerza de trabajo descendieron 0,3%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras.

Respecto a los hombres, la tasa de participación se situó en 71,3%, expandiéndose 0,2 pp., mientras que la tasa de ocupación alcanzó 65,5%, contrayéndose 0,3 pp. en el período. En el caso de los que están fuera de la fuerza de trabajo el número aumentó en 0,5%, influidos únicamente por los inactivos habituales.

Crecimiento del empleo impulsado por servicios e informalidad

El total de personas ocupadas creció un 1,2% en doce meses, con un desempeño mucho más robusto entre las mujeres (2,3%) que entre los hombres (0,4%).

Los sectores que lideraron la expansión fueron servicios administrativos y de apoyo (31,0%), transporte (5,5%) e información y comunicaciones (13,6%). En el otro extremo, se observaron retrocesos en administración pública (-7,8%), industria manufacturera (-2,3%) y hogares como empleadores (-2,2%).

Por categoría ocupacional, el alza «se observó en personas asalariadas informales (6,2%) y trabajadoras por cuenta propia (1,1%)».

Este dato se conecta directamente con el indicador de informalidad. La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,6%, con un leve retroceso de 0,3 pp. en el año.

Según el reporte del INE, la informalidad afecta más a las mujeres (28,4%) que a los hombres (25,2%). Asimismo, destacó que el sector de servicios administrativos y de apoyo fue el que más incidió en el empleo informal (27,6%), mientras que la industria manufacturera presentó la mayor caída (-6,6%).

Desempleo en la RM

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre septiembre – noviembre de 2025 alcanzó un 8,9%, con un alza de 0,3 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 1,2%, incidida principalmente, según sector económico, por servicios administrativos y de apoyo (50,7%) e información y comunicaciones (13,5%).