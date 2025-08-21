«Día histórico para cuidadoras y cuidadores»: Boric valoró ampliación de Red Local de Apoyos y Cuidados a 13 comunas de la Región de Ñuble

Iniciativa del actual Gobierno entrega apoyo directo a personas cuidadoras y a quienes requieren cuidados, ya sea por dependencia funcional moderada o severa, a través de servicios como un plan de cuidados especializados por hogar, atención domiciliaria y relevo de la persona cuidadora, terapias y atenciones de profesionales como terapeutas ocupacionales, psicólogos, kinesiólogos, entre otros.

Autor: Absalón Opazo
El Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de firma de convenio que amplía la cobertura de la Red Local de Apoyos y Cuidados en la Región de Ñuble a seis comunas más, alcanzado un total de 13 que cuentan con este importante servicio social.

Recordemos que esta Red Local de Apoyos y Cuidados es un programa del actual Gobierno que entrega apoyo directo a personas cuidadoras y a quienes requieren cuidados, ya sea por dependencia funcional moderada o severa, a través de servicios como un plan de cuidados especializados por hogar, atención domiciliaria y relevo de la persona cuidadora, terapias y atenciones de profesionales como terapeutas ocupacionales, psicólogos, kinesiólogos, entre otros.

Al respecto, el Mandatario comentó que «vivimos un día histórico para las cuidadoras y cuidadores de la Región de Ñuble. En el Gimnasio Municipal de Coelemu, firmamos el convenio que suma seis comunas a la Red Local de Apoyos y Cuidados, expandiendo sus importantes servicios a Chillán Viejo, Yungay, Coihueco, Cobquecura, San Nicolás y Coelemu».

«Este es un programa de Chile Cuida que entrega apoyo domiciliario a personas cuidadoras y hoy, concretamos un avance trascendental para multiplicar ese respaldo y reconocer a quienes ejercen el trabajo de cuidar. Chile lo construimos entre todas y todos y este tipo de medidas son las que nos permiten avanzar para ser un mejor país, más inclusivo y con el foco en quienes más lo necesitan», planteó Gabriel Boric.

En Ñuble, la Red Local de Apoyos y Cuidados está presente en las comunas de San Nicolás, Chillán, Ránquil, El Carmen, Portezuelo, Ninhue, Quirihue, San Carlos, Chillán Viejo, Yungay, Coihueco, Cobquecura, Coelemu.

A nivel nacional, la Red Local de Apoyos y Cuidados en 2025 alcanzará las 37.173 personas atendidas. Durante el actual periodo presidencial, se aumentó en 7 veces el número de personas atendidas, con una expansión de la cobertura de 90 comunas en 2022, a 215 en 2025.

Asimismo, durante los últimos 3 años, se ha multiplicado 3,8 veces la inversión social en este programa, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y parte de ‘Chile Cuida’.

