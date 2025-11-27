“DIG! XX”: Llega a Centro Arte Alameda la versión restaurada del documental sobre The Brian Jonestown Massacre y The Dandy Warhols

DIG! XX (2024) revisita la intensa y turbulenta relación entre dos bandas fundamentales del rock alternativo de los años 90: The Dandy Warhols y The Brian Jonestown Massacre. La película sigue sus trayectorias paralelas y contrapuestas, mostrando cómo una amistad creativa se va transformando en rivalidad a medida que cada grupo enfrenta de manera distinta las presiones de la industria musical.

Como antesala al concierto de The Brian Jonestown Massacre en Chile, el 4 de diciembre en Blondie, “DIG! XX” (2024), la versión restaurada y con 30 minutos adicionales del documental de culto “DIG!”, que sigue la relación creativa y explosiva entre The Brian Jonestown Massacre y The Dandy Warhols, llega a Centro Arte Alameda – Sala CEINA con dos funciones exclusivas: sábado 29 de noviembre a las 16:15 horas, y el martes 2 de diciembre a las 20:30 horas, en una colaboración con Festival En Órbita, BYM Records y Cerveza Patagonia.

El relato profundiza en el conflicto entre la búsqueda de autenticidad artística y las exigencias del éxito comercial, revelando momentos de caos, genialidad, excesos, peleas, detenciones y autodestrucción, especialmente alrededor de la figura impredecible de Anton Newcombe. 

Esta nueva versión del largometraje incorpora material inédito, nuevas voces en la narración y una mirada retrospectiva que observa lo que ha ocurrido con ambos proyectos desde entonces, subrayando cuánto costó, -en términos de talento, relaciones y estabilidad-, sostener la idea romántica del rock independiente. 

Así, DIG! XX (2024) eleva la calidad visual y sonora del material original, destacando el potente y singular sonido de las agrupaciones: una mezcla de guitarras saturadas, ecos psicodélicos de los 60 y melodías pop distorsionadas.

«La música de The Brian Jonestown Massacre dispara psicodelia neo-sixties, garage y folk rock. Es un sonido crudo, hipnótico y caótico, de guitarras chirriantes, melodías melancólicas y atmósferas expansivas, que evoca a bandas como The Velvet Underground o The Rolling Stones, moviéndose entre lo espiritual y lo desbordado, con una vibra DIY y lo-fi intensa. En contraparte, The Dandy Warhols podrían parecer más pulidos o dreamy pop, mezclando rock, una psicodelia más mesurada, y un britpop con toques de electrónica y groove; una propuesta más sedosa y hedonista quizás más cercana a Primal Scream o Blur», se lee en la presentación de la cinta.

Las funciones de DIG! XX (2024), -el sábado 29 de noviembre a las 16:15 horas y el martes 2 de diciembre a las 20:30 horas- en Centro Arte Alameda, tendrán un valor único de $5.000, y las entradas ya se encuentran disponibles en PASSLINE.

En tanto, las entradas al concierto de The Brian Jonestown Massacre en Chile el 4 de diciembre en Blondie ya están a la venta aquí.

Mira el trailer de DIG! XX a continuación:

