Diputada Barchiesi y su anécdota en una micro genera críticas: “Tienen más credibilidad las historias de La Rosa de Guadalupe”

La diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, fue blanco de críticas en redes sociales luego de relatar una anécdota personal durante una entrevista con Radio El Conquistador, en la Región de Valparaíso. En el programa, la parlamentaria contó que mientras viajaba en micro, una señora le ofreció el asiento al notar que estaba embarazada, gesto que agradeció profundamente y que la llevó a reflexionar sobre la empatía entre mujeres y madres.

«El otro día, por ejemplo, en la micro una señora me dice: ‘siéntate acá’. Y yo ‘no, gracias, no se preocupe’. Y otra señora se para y me dice ‘no, siéntate, yo también soy mamá, sé lo que es’. Y yo ‘ah, bueno, gracias», relató Barchiesi, destacando cómo las mujeres, especialmente madres, tienden a solidarizar con otras en situaciones similares.

Sin embargo, la historia provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la veracidad del relato y lo compararon con el estilo melodramático de series como La Rosa de Guadalupe. Otros fueron más allá y vincularon la anécdota con los datos públicos sobre gastos parlamentarios.

Según información oficial disponible en el sitio de la Cámara de Diputadas y Diputados, Barchiesi ha rendido un promedio mensual cercano a los $2.000.000 en enero de 2025, en ítems relacionados con Traslació, generando dudas sobre la frecuencia real con la que la diputada utilizaría el transporte público.