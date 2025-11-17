Diputada Daniela Serrano consolida liderazgo en el Distrito 12 y triplica su votación

Legisladora subrayó el rol estratégico que tendrá el Distrito 12 en el escenario electoral que se abre para la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José A. Kast: “Sin duda este territorio será relevante para una segunda vuelta que enfrentaremos con un gran despliegue, centrado en avanzar en derechos sociales ante un candidato de ultraderecha que sólo representa recortes y retrocesos”, recalcó la diputada Daniela Serrano.

Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo
La diputada Daniela Serrano (PC) fue reelecta este domingo como representante del Distrito 12, una de las circunscripciones más numerosas del país y que concentra cerca de un millón de votantes, consolidando así su liderazgo territorial y político en La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana.

Tras conocer los resultados, Serrano destacó que esta nueva victoria electoral es fruto del trabajo sostenido junto a las comunidades y del respaldo a un proyecto colectivo que ha marcado la agenda legislativa durante los últimos años.

“Creo que logramos llegar a los vecinos y vecinas del distrito no sólo con el trabajo parlamentario realizado, sino con el proyecto colectivo que la Bancada Comunista ha defendido y propone para los próximos años, y también con el programa y las propuestas de nuestra candidata presidencial”, señaló la legisladora.

La diputada enfatizó también que este respaldo ciudadano reafirma la importancia de seguir avanzando en derechos y en respuestas concretas para las familias del distrito, especialmente en materia de seguridad, salud, vivienda, educación y derechos sociales.

Asimismo, Serrano subrayó el rol estratégico que tendrá el Distrito 12 en el escenario electoral que se abre para la segunda vuelta presidencial: “Sin duda este territorio será relevante para una segunda vuelta que enfrentaremos con un gran despliegue, centrado en avanzar en derechos sociales ante un candidato de ultraderecha que sólo representa recortes y retrocesos”.

Con su reelección, Daniela Serrano reafirma su compromiso de continuar legislando junto a las comunidades y fortaleciendo un proyecto que ponga en el centro la dignidad, la justicia social y la ampliación de derechos para todas y todos.

