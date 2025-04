Diputada Gael Yeomans (FA) crítica consulta de alcaldesa Carol Bown para revertir nombre de calle Salvador Allende: «Es una provocación y un retroceso en la memoria histórica»

La calle fue renombrada en septiembre de 2023, bajo la administración de la entonces alcaldesa Erika Martínez, como un gesto simbólico en el marco de los 50 años del golpe de Estado. «Con este hito, nuestra comuna realiza un acto de justicia con la memoria del expresidente Salvador Allende y de todas las víctimas de la dictadura cívico-militar», señaló en ese momento Martínez. Además, se tomó en consideración que la calle ya recibía ese nombre en las comunas de Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín.

Sin embargo, tras asumir la nueva administración, la alcaldesa Bown impulsa la realización de una consulta ciudadana para determinar si los vecinos desean revertir dicha decisión.

Ante esto, la diputada Yeomans ofició a la Municipalidad de San Miguel para solicitar información detallada sobre los recursos involucrados en la realización de esta consulta. «Queremos saber qué recursos se están involucrando en esta consulta, quienes la están llevando adelante y su el proceso se está realizando de manera imparcial», explicó la parlamentaria.

La diputada por la comuna, agregó que «llama la atención que la alcaldesa Carol Bown ponga tanto énfasis en los recortes de recursos municipales, pero desperdicie esos mismos recursos que se podrían estar destinando a salud, a educación o al emprendimiento local con el único fin de cuestionar el legado del ex presidente Salvador Allende».

En paralelo, la diputada lanzó una campaña en la plataforma Change.org para reunir firmas en contra de la modificación de la calle, iniciativa que en pocas horas comenzó a sumar apoyos. «La memoria de Salvador Allende no se borra por una consulta, ni por un intento de la derecha de relativizar su legado. Esta calle es un acto de reparación simbólica para quienes sufrieron la violencia de la dictadura. No lo vamos a permitir», afirmó Yeomans.

Bown respondió el oficio con una polarizante declaración: «Me vino un recuerdo de la convención de Rojas Vade. Solo creen en la democracia cuando el pueblo les encuentra la razón».

«Somos demócratas quienes defendemos la democracia, no quienes respaldan golpes de Estado cuando el Gobierno no les gusta. Somos demócratas quienes defendemos un presidente democrático como Allende, no quienes le prenden velas a un dictador asesino como Pinochet», cerró la diputada Gael Yeomans.

Revisa la petición de Change aquí:

