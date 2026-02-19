Diputada Gazmuri cuestionó dichos de ministro de Seguridad sobre la marihuana: «Con el actual enfoque lo único que se está normalizando es el narcotráfico»

Luis Cordero apuntó al cannabis como principal responsable por el alza de los delitos asociados a drogas, postura que fue criticada por Gazmuri: "Culpar a los usuarios y no a su negligente rol regulando la sustancia que produce más del 80% de las incautaciones, es un absurdo. Miren lo que hacen en Alemania, Canadá, Uruguay: regular y arrebatarle el mercado al narco", planteó la diputada, denunciando además que el gobierno ni siquiera ha sido capaz de bajar los protocolos del cultivo para uso medicinal (ley 21.575). "Negligencia pura", dijo.

Autor: Absalón Opazo
«La normalización del consumo de marihuana está teniendo consecuencias muy negativas en nuestro país», afirmó esta semana el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en medio de un balance realizado por el Gobierno sobre los hechos delictuales registrados por Carabineros y la PDI durante 2025.

En la ocasión, el secretario de Estado puso especial énfasis en el aumento de un 17,9% en los delitos asociados a drogas, señalando al respecto que la marihuana «es la principal droga que se comercializa en nuestro país».

«Es un mercado altamente rentable, es un mercado en el cual organizaciones criminales de composición nacional y extranjera traen del exterior. Esa marihuana en particular tiene un THC mucho mayor que el convencional y por lo tanto tiene efectos en salud pública muy significativos», sostuvo el ministro.

Ante esto, la diputada Ana María Gazmuri cuestionó el planteamiento de Cordero sobre la materia, asegurando que «con el actual enfoque lo único que se está normalizando es el narcotráfico».

«¡Que vergüenza escuchar eso de un ministro de seguridad de un gobierno progresista! Culpar a los usuarios y no a su negligente rol regulando la sustancia que produce más del 80% de las incautaciones, es un absurdo. Miren lo que hacen en Alemania, Canadá, Uruguay… regular y arrebatarle el mercado al narco», manifestó la parlamentaria.

En esa línea, Gazmuri recordó que «si hay algo en que coinciden todo los expertos y los organismos internacionales es que no se debe perseguir a los usuarios».

La legisladora finalmente apuntó sus dardos contra la actual administración de gobierno, señalando que «ni siquiera han sido capaces de bajar los protocolos del cultivo para uso medicinal, ley 21.575. Negligencia pura», criticó la diputada.

