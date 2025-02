Diputada Gazmuri desafía la sanción por el test de drogas: “No cambiaré mis convicciones”

Este 31 de enero la Diputada Ana María Gazmuri respondió a la sanción de la comisión de Ética del Congreso mediante un comunicado. Esto, por haberse negado a entregar un informe de test de drogas. La sanción del 15% de retención de su dieta parlamentaria, se dio a conocer el 29 de enero.

Todos los diputados y diputadas, sin excepción, deben someterse a este tipo de control. Los test toxicológicos, se llevan a cabo de manera aleatoria y semestral a través de un sorteo. También se especifica que cada parlamentario debería someterse a este procedimiento, al menos dos veces. Gazmuri se negó a participar de esta instancia, argumentando que el reglamento vulnera “derechos fundamentales” y por eso fue sancionada.

Sin embargo, la diputada presentó esta tarde un comunicado al cual tuvo acceso El Ciudadano, en el que explica su decisión.

“No me voy a realizar el test mientras no sea correctamente aplicado y tenga suficientes garantías de transparencia. No voy a cambiar mis convicciones sobre un reglamento que vulnera derechos y que no se ha implementado, en lo absoluto, de manera correcta”, declaró la diputada del Distrito 12.

Gazmuri explicó que todos los parlamentarios que se han dado positivo al testeo, cuentan con una receta médica. También confirmó que mantiene su receta médica actualizada cada 6 meses e insistió en que la Cámara, está al tanto de esto. Por esto mismo, la parlamentaria acusó a los diputados de utilizar este reglamento como una herramienta de política.

“Considero que esta medida ha sido utilizada de manera política para estigmatizar y desacreditar a los parlamentarios, afectando nuestra dignidad y exponiéndose a escarnios públicos”, explicó la congresista de Acción Humanista. Asimismo, añadió, que votó en contra de este reglamento.

En el comunicado, la congresista aceptó la sanción del 15% de retención de su dieta y también criticó a la Comisión de Ética por el funcionamiento del reglamento. Puso alerta, especialmente, en la difusión de los resultados y nombres de los diputados que dieron positivo. Además, denunció que la información se filtra a los medios, mucho antes de que se informe a los canales oficiales.

“Me sorprende su pasividad para resolver los graves errores que trae este reglamento, así como su falta de acción por corregir su implementación, que lamentablemente, ha sido completamente incorrecta y un fracaso que abochorna a la Cámara”, enfatizó.