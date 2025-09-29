Diputado Cuello llamó a su colega Eric Aedo (DC) a apoyar proyecto de royalty portuario: «Requerimos un compromiso del conjunto del oficialismo»

Fue por 47 votos en contra, 41 a favor y 3 abstenciones, que la Cámara rechazó la admisibilidad del proyecto de Ley de Royalty Portuario, votación en la que resultó clave la inasistencia de 29 diputados y diputadas del oficialismo -entre ellos Eric Aedo, uno de los voceros del comando de Jeannette Jara-, con cuyo respaldo se habría aprobado la admisibilidad de la iniciativa, que posteriormente fue reingresada por el mismo diputado Luis Cuello.

Diputado Cuello llamó a su colega Eric Aedo (DC) a apoyar proyecto de royalty portuario: «Requerimos un compromiso del conjunto del oficialismo»
En entrevista con Radio Valentín Letelier de Valparaíso, el diputado Luis Cuello (PC) instó a su colega Jorge Aedo (DC, uno de los voceros del comando de Jeannette Jara, en la foto) a apoyar el proyecto de royalty portuario, recordándole que la candidata apoya la iniciativa.

Recordemos que Cuello reingresó el proyecto tras el rechazo de su admisibilidad, por lo que dijo esperar que ahora se apoye efectivamente y se apruebe.

«Requerimos también un compromiso del conjunto del oficialismo, de las fuerzas de centro izquierda para poder avanzar con una demanda que es de las regiones. Yo hago un llamado también al oficialismo a que sea consecuente en términos de poder apoyar que este proyecto se debata y eso tiene que expresarse en algo concreto», declaró el parlamentario a la emisora universitaria.

Seguidamente, planteó que «en el oficialismo, por ejemplo, quienes hoy día tienen papeles o roles en el comando de Jeanette Jara, tienen una responsabilidad superior, como el caso del diputado Eric Aedo, que estuvo presente ese día en la sala, sin embargo, salió y no votó».

Fue por 47 votos en contra, 41 a favor y 3 abstenciones, que la Cámara rechazó la admisibilidad del proyecto de Ley de Royalty Portuario, votación en la que resultó clave la inasistencia de 29 diputados y diputadas del oficialismo, cuyo respaldo habría permitido la admisibilidad de la iniciativa.

Luis Cuello
Diputado Luis Cuello

