Diputado israelí que lideró ataque contra escuela de niñas palestinas preside grupo parlamentario de amistad Chile-Israel

Este martes 17/2, la Escuela Secundaria Femenina Al-Lubban Al-Sharqiya ubicada en la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania, sufrió una violenta incursión por parte de un grupo de colonos israelíes, encabezados por el diputado Zvi Sukkot (en la foto, con una pistola en la espalda), quien preside el grupo parlamentario de amistad chileno-israelí en la Knesset (el Congreso de Israel).

El ataque se produjo mientras las alumnas se encontraban en sus salas de clases, con lo cual se generó un riesgo directo para la seguridad física tanto de las estudiantes como de sus docentes, además de una interrupción significativa del proceso de enseñanza debido al pánico ocasionado por los violentos colonos.

Ante este grave incidente, el Ministerio de Educación de Palestina expresó su rechazo categórico, señalando que estas agresiones sistemáticas constituyen «una violación flagrante a la inviolabilidad de los centros educativos y contraviene las normas del derecho internacional que protegen el derecho humano a la educación en condiciones de seguridad».

«Es urgente la intervención de la comunidad internacional para poner fin a estos ataques contra la infancia palestina», agregó el Ministerio de Educación de Palestina.

Historial violento y extremista

Zvi Sukkot es militante del partido de extrema derecha Sionismo Religioso. Reside en el asentamiento de Yitzhar, en Cisjordania, y es una figura central del activismo en colonización, participando en el grupo Hilltop Youth, vinculado a la creación violenta de asentamientos ilegales y ataques a palestinos.

Además, fue cofundador del puesto avanzado de Evyatar, cerca de Nablus, levantado sin autorización oficial, y desde 2023 preside el Subcomité del Knesset para Judea y Samaria, promovido por el gobierno israelí para justificar la ocupación de Cisjordania.

En ese contexto, ha sido objeto de múltiples investigaciones por parte de las propias autoridades israelíes por su rol en ataques incendiarios a mezquitas, y agresiones físicas a civiles palestinos.

A pesar de este historial, a mediados de 2025, la senadora Carmen Gloria Aravena y el diputado Miguel Ángel Calisto, se reunieron con Zvi Sukkot en su calidad de presidente del grupo parlamentario de amistad chileno-israelí, causando el rechazo de la Comunidad Palestina en Chile.

