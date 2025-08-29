Diputados valoran fallo de la Suprema por reunión de Valencia con Chadwick y Hermosilla: «Obliga al Ministerio Público a investigar eventuales infracciones del fiscal nacional»

Inmediatas reacciones trajo el fallo de la Corte Suprema dado a conocer este viernes 29/8, que obliga al fiscal nacional, Ángel Valencia, a aplicar el procedimiento legal para investigar las razones para no registrar por Ley de Lobby la reunión suya con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla.

Cabe recordar que el recurso de protección fue presentado por los diputados del PC Luis Cuello y Boris Barrera, esto luego que el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, desestimara el procedimiento de designación de 3 fiscales regionales para investigar la denuncia, lo que a juicio de los diputados se realizó de manera arbitraria, siendo esto ratificado por el máximo tribunal.

Al respecto, el diputado Luis Cuello comentó que «el fallo de la Corte Suprema que acoge nuestro recurso es categórico en cuanto obliga al Ministerio Público a investigar las eventuales infracciones cometidas por el fiscal Valencia a la Ley del Lobby, al no informar respecto de su reunión con Chadwick y Hermosilla».

«Este fallo, que establece que la negativa del Ministerio Público fue ilegal y arbitraria, es importante, es fundamental en cuanto permite avanzar en conocer la verdad respecto de lo que se conversó con Chadwick y con Hermosilla», argumentó el parlamentario.

Por su parte, el también denunciante, diputado Boris Barrera, complementó: «Creo que es muy importante para la transparencia, para no dañar la credibilidad de la institucionalidad, pero también porque el no transparentar esto daña profundamente la democracia».

Sigue leyendo sobre este tema:

El Ciudadano