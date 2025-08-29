Diputados valoran fallo de la Suprema por reunión de Valencia con Chadwick y Hermosilla: «Obliga al Ministerio Público a investigar eventuales infracciones del fiscal nacional»

Recurso de protección fue presentado por los diputados del PC Luis Cuello y Boris Barrera, esto luego que el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, desestimara el procedimiento de designación de 3 fiscales regionales para investigar la denuncia, lo que a juicio de los diputados se realizó de manera arbitraria, siendo esto ratificado por el máximo tribunal.

Diputados valoran fallo de la Suprema por reunión de Valencia con Chadwick y Hermosilla: «Obliga al Ministerio Público a investigar eventuales infracciones del fiscal nacional»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Inmediatas reacciones trajo el fallo de la Corte Suprema dado a conocer este viernes 29/8, que obliga al fiscal nacional, Ángel Valencia, a aplicar el procedimiento legal para investigar las razones para no registrar por Ley de Lobby la reunión suya con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla.

Cabe recordar que el recurso de protección fue presentado por los diputados del PC Luis Cuello y Boris Barrera, esto luego que el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, desestimara el procedimiento de designación de 3 fiscales regionales para investigar la denuncia, lo que a juicio de los diputados se realizó de manera arbitraria, siendo esto ratificado por el máximo tribunal.

Al respecto, el diputado Luis Cuello comentó que «el fallo de la Corte Suprema que acoge nuestro recurso es categórico en cuanto obliga al Ministerio Público a investigar las eventuales infracciones cometidas por el fiscal Valencia a la Ley del Lobby, al no informar respecto de su reunión con Chadwick y Hermosilla».

«Este fallo, que establece que la negativa del Ministerio Público fue ilegal y arbitraria, es importante, es fundamental en cuanto permite avanzar en conocer la verdad respecto de lo que se conversó con Chadwick y con Hermosilla», argumentó el parlamentario.

Por su parte, el también denunciante, diputado Boris Barrera, complementó: «Creo que es muy importante para la transparencia, para no dañar la credibilidad de la institucionalidad, pero también porque el no transparentar esto daña profundamente la democracia».

Sigue leyendo sobre este tema:

Reunión

Suprema ordena tramitar denuncia por Ley de Lobby: reunión del Fiscal con Chadwick y Hermosilla la resolverían tres fiscales

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Suprema ordena tramitar denuncia por Ley de Lobby: reunión del Fiscal con Chadwick y Hermosilla la resolverían tres fiscales

Hace 55 minutos
El Ciudadano

Caso Hermosilla: Valencia saca de la causa a Fiscalía que solicitó allanamientos a ministros de la Corte de Apelaciones

Hace 4 meses
El Ciudadano

Caso Hermosilla: Nicolás Sepúlveda detalla el rol “influyente” de Andrés Chadwick en los chats

Hace 2 días
El Ciudadano

¿Fallos de la Suprema comprados en base a cohecho? Diputado Manouchehri califica de “extremadamente grave” caso Vivanco-Hermosilla

Hace 2 meses
El Ciudadano

“Basta con que hables con Chadwick…”: juez Ulloa es sancionado por nexos con Hermosilla y Donoso

Hace 3 meses
El Ciudadano

Políticos vinculados al crimen organizado: Una amenaza para la democracia

Hace 2 días
El Ciudadano

Los ricos no van a la cárcel: impunidad para ejecutivos de Larraín Vial

Hace 2 meses
El Ciudadano

Por chats con Hermosilla: Corte Suprema inicia proceso de "cuaderno de remoción" a ministra Verónica Sabaj

Hace 2 días
El Ciudadano

Ni impunidad ni clases de ética: Casos Hermosilla y Procultura no pueden terminar como Penta-SQM

Hace 4 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano