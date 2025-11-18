División de Organizaciones Sociales invita a la ciudadanía a participar de la Consulta Ciudadana «Territorios Organizados»

La División de Organizaciones Sociales (DOS) lanzó la Consulta Ciudadana “Territorios Organizados”, dirigida a las dirigencias sociales y la ciudadanía en general, y que se extenderá hasta el 13 de diciembre de 2025.

La consulta busca conocer las opiniones de la comunidad en torno a propuestas surgidas en distintos espacios públicos, académicos y organizacionales para la modernización de la ley 19.418, que regula las Juntas de Vecinos y otras organizaciones comunitarias. Estas propuestas principalmente se enfocan en materias de fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión pública a nivel local.

El objetivo de este trabajo es recoger y sistematizar la información recabada referente a aspectos específicos de la mencionada ley y sobre la relación de las Juntas de Vecinos y otras entidades comunitarias con otros actores relevantes.

La consulta se realiza de manera virtual a través de un formulario y está a disposición de la ciudadanía en el sitio web organizacionessociales.gob.cl y en este enlace directo (click aquí).

¿De qué se trata la Ley 19.418?

Regula las Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias en Chile, estableciendo normas sobre su constitución, funcionamiento, derechos y obligaciones.

Su objetivo es otorgar un marco legal para que estas organizaciones puedan constituirse, tener personalidad jurídica, y representar a los vecinos en asuntos que les afecten, colaborando con las municipalidades y otros organismos públicos.

El Ciudadano