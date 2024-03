Economista Ramón López y los 2 años del gobierno de Boric: «El error político fue no haber actuado con decisión en los primeros días cuando la Derecha estaba todavía en shock y dispuesta a negociar»

Por Leopoldo Lavín Mujica

Ramón López es Doctor en Economía (University of British Columbia, Canadá), Profesor Titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Investigador en Políticas Públicas y Desarrollo Económico. Investigador Senior. Fue asesor principal del programa económico de la candidatura de Daniel Jadue en la pasada competencia presidencial.

En la siguiente entrevista, abordamos con él los dos primeros años de Gobierno de Gabriel Boric, en distintos aspectos.

¿Cómo caracterizarías la situación económica del país; qué es lo más relevante en este ámbito, y cómo calificarías la conducción económica de Mario Marcel?

R. El país ha vivido un periodo de estancamiento con tasas de crecimiento cercanas a cero o negativas y con aumento del desempleo, que se puede considerar una recesión. Esta recesión ha sido causada en gran parte por la combinación de una política monetaria excesivamente restrictiva y al mismo tiempo un shock fiscal de envergadura ocurrido especialmente en 2022, con un corte del gasto fiscal de 24%.

Todo esto en el nombre de controlar una inflación que en su mayor parte proviene de 3 factores: 1, aumentos de los precios internacionales de nuestras importaciones; 2, depreciación del tipo de cambio; y 3, aumentos de los márgenes de ganancia de los monopolios y oligopolios nacionales que controlan gran parte de la economía.

Tanto el alza de los intereses como la restricción fiscal son políticas que no tienen impacto sobre el factor 1, y solo un débil impacto sobre los factores 2 y 3. De ahí el relativo bajo impacto sobre la inflación, la cual solo ha disminuido en periodos en que la inflación internacional también se ha reducido.

A pesar del enorme ajuste fiscal y monetario, mucho más intensos que en la mayoría de los países del mundo, la inflación en Chile no se ha reducido más rápidamente que en otros países en la Región o países de la OCDE.

La mayor parte del impacto de estas políticas ha recaído sobre la actividad económica, la producción y el empleo. De hecho, si comparamos por ejemplo con Brasil, vemos que en ese país la actividad económica y el empleo han aumentado en lugar de caer como en Chile.

¿Qué balance se impone desde una perspectiva popular de estos 2 años de Gobierno de Boric con la coalición Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, con respecto a las grandes reformas en pensiones, salud y política tributaria?

R. Lo primero y más fundamental es el fracaso político de la reforma tributaria y de pensiones. Sin ambas este gobierno pierde valor, ya que solo un aumento muy significativo de la carga tributaria es lo que permitiría urgentes mejoras en salud, educación, medio ambiente y en la provisión de más y mejores bienes públicos.

Al parecer no habrá reforma tributaria significativa ni tampoco reforma de pensiones, y por lo tanto este gobierno pasará a la historia como uno aún menos capaz de hacer cambios que los propios gobiernos de la Concertación.

El error fatal de este gobierno fue la demora en presentar los proyectos de ley correspondientes. Se sabe que es en los primeros días cuando un gobierno tiene la mayor capacidad de sacar adelante los proyectos claves, por lo tanto esperar casi un año para presentarlos, como lo hizo la presente administración, es suicida.

¿Y porqué no estaban los proyectos listos el 11 de marzo 2022? Ya en agosto 2021, el comando de Jadue tenía listos borradores de los proyectos claves producto de un largo trabajo de un equipo interdisciplinario de más de 120 destacados profesionales. Este material estuvo a disposición del comando de Boric en septiembre 2021 y no hay ninguna justificación para no haber tenido los proyectos de ley en marzo 2022.

Quizá la demora la causó el ministro de Hacienda (el socialista Mario Marcel), quien probablemente, siendo un producto neto de un neoliberalismo extremo, no tenía mucho entusiasmo para llevar adelante proyectos de ley que permitirían transformaciones de envergadura al sistema económico vigente.

¿Cabe mencionar la actitud de las organizaciones empresariales (SOFOFA y CPC) ante los proyectos de reforma tributaria?

R. Estas organizaciones representan la más poderosa elite del país, a la cual el presente gobierno ha tratado con aparente miedo. Son poderosos, siempre lo han sido, y hacen valer su poder sobre todo en momentos en que visualizan siquiera una remota amenaza a su poder económico.

Un gobierno dispuesto a hacer cambios de la magnitud que el FA decía querer implementar, obviamente no puede esperar tener el apoyo de las élites empresariales y ciertamente debe estar dispuesto a enfrentarlos con el apoyo del pueblo, con sapiencia política y sentido de la ocasión. Nada de esto tuvo este gobierno cuyos ministros han estado siempre prestos a ignorar a las organizaciones del pueblo y en su lugar, a rendir pleitesía a los representantes de la oligarquía financiera y económica.

Si mal no recuerdo, de 8% del PIB de recaudación tributaria en el programa de gobierno con el que Boric fue elegido, se ha llegado a 1,5%…

R. Del programa original de reforma tributaria queda muy poco efectivamente, creo que esas cifras reflejan bien la actitud de auto derrota y falta de sentido político, coraje y astucia de este gobierno. Ahora culpan a que no hay apoyo en el Parlamento para proponer algo más ambicioso. Pero como dije anteriormente, el error político fue no haber actuado con decisión en los primeros días del gobierno cuando la derecha estaba todavía en shock y dispuesta a negociar, y el apoyo popular estaba intacto. En lugar de eso, inexplicablemente esperaron hasta que la Derecha estuviera envalentonada y no dispuesta a ceder en nada… Ahora, están rogando a esta Derecha empoderada que por favor le deje pasar siquiera unas ‘miguitas’ de la reforma tributaria.

Ministro Mario Marcel

¿En el plano de la acumulación de fuerzas, es tarde para movilizarse por estas demandas? ¿Son dos años ganados o perdidos para el proyecto de un Chile más socialmente justo?

R. Es tarde porque las vacilaciones y contradicciones del Gobierno de Boric le han hecho perder credibilidad; de hecho la CUT y otros gremios han reconocido que el gobierno no los ha escuchado, que el oído del gobierno está mucho más abierto a las élites empresariales que a los trabajadores, lo que incluso se concretará en un paro nacional en el mes de abril.

¿Un economista no ortodoxo como tú, piensa que hay responsables en el mal manejo político?

R. Esto ya lo respondí más arriba… Ciertamente ha habido un mal manejo político en todos los ámbitos y además, mal manejo de la política fiscal excesivamente restrictiva.

Esto se refleja en la incapacidad del gobierno para utilizar medidas más efectivas que meramente las políticas monetaristas dictadas por el Banco Central, para reducir la inflación sin causar los grandes costos sociales que han generado.

Panorama mundial

Finalmente, ¿cómo ves el panorama económico global en el mundo y en A.L.? Economías al servicio de la guerra en Europa, planes de austeridad y ofensivas contra las condiciones de vida de las clases laboriosas por parte de las oligarquías propietarias; en EEUU, proteccionismo si gana Trump y aumento del gasto público si gana Biden, pero en contexto de guerra…

R. Visualizo mucha inestabilidad en general, y lo más importante para Chile, la pronunciada desaceleración de la economía China que puede tener efectos negativos para los precios de exportación de Chile.

La tendencia a la concentración de ingresos en los países desarrollados y China es también preocupante.

Profesor Ramón López.

Entrevista por Leopoldo Lavín Mujica.

