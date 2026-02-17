EcoTV de los Pueblos: Un nuevo comienzo desde el territorio

Después de 17 años de trabajo, el medio de comunicación EcoTv de los Pueblos inicia una nueva etapa con el objetivo de consolidar un espacio comprometido con los derechos humanos, la justicia ambiental y la voz de los pueblos originarios.

«Informar no es solo contar hechos: es defender el derecho de los pueblos a ejercer su voz y a mantenerse informados con responsabilidad», señala el equipo que da vida a esta plataforma, que opera desde el Wallmapu y cuenta con presencia en las redes sociales e Instagram.

Sobre esta nueva etapa, el director del medio independiente, Vicente Aguilar Chacano, señala que la reactivación se da en correspondencia con los aprendizajes adquiridos en 17 años de trabajo, y de cara a los nuevos desafíos que presenta la realidad.

«Hemos recorrido años acompañando procesos sociales y territoriales, y hoy sentimos que el contexto nos exige mayor profundidad y claridad editorial. Vivimos un momento donde la concentración mediática y la sobreinformación conviven con una serie de problemáticas sociales, ambientales y comunitarias que están siendo invisibilizadas. Frente a eso, decidimos dar un paso adelante», plantea Aguilar.

En ese sentido, el director destaca que esta nueva fase busca consolidar un espacio comunicacional comprometido con los derechos humanos, la justicia ambiental y la voz de los pueblos originarios.

«No queremos ser espectadores externos de las transformaciones sociales, sino parte activa de un periodismo que fortalezca la organización y el pensamiento crítico», agregó.

«EcoTV de los Pueblos apuesta por informar con contexto, con rigor y desde los territorios, porque creemos que el derecho a la información es también una herramienta de dignidad y de construcción democrática», recalca Vicente Aguilar.

Un aspecto importante en este nuevo ciclo tiene que ver con la cobertura responsable y en profundidad de los fenómenos migratorios que atraviesa el país.

«Las nuevas realidades que han emergido exigen una mirada seria, humana y basada en derechos. Migrar es un derecho humano, pero también implica desafíos sociales, culturales e institucionales que debemos visibilizar y analizar con honestidad. Como medio independiente, asumimos la tarea de contribuir a ese debate desde una perspectiva que promueva la convivencia, la justicia y el respeto por la dignidad de todas las personas», finalizó Vicente Aguilar.

El Ciudadano