Editorial Universitaria presenta libro que advierte los desafíos jurídicos que enfrenta Chile en la Antártica

"Estudios de Derecho Antártico" analiza el rol estratégico de Chile en el continente blanco, las tensiones geopolíticas emergentes y el futuro del Sistema del Tratado Antártico en tiempos de cambio climático, poniendo sobre la mesa interrogantes clave: ¿Está preparado el país para los cambios que vienen? ¿Cómo impactará el escenario climático en la gobernanza del continente? ¿Qué ocurrirá cuando se revisen los acuerdos sobre recursos naturales?

Editorial Universitaria presenta libro que advierte los desafíos jurídicos que enfrenta Chile en la Antártica
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

Mientras el deshielo acelera transformaciones ambientales y las potencias globales refuerzan su presencia científica y logística en el continente blanco, Chile enfrenta un desafío silencioso pero crucial: fortalecer su posición jurídica y estratégica en la Antártica.

Ese es el foco de «Estudios de Derecho Antártico», libro editado por Luis Valentín Ferrada y publicado por Editorial Universitaria, que aborda en profundidad el marco normativo que regula uno de los territorios más sensibles del planeta, y analiza el lugar que ocupa Chile dentro del Sistema del Tratado Antártico, acuerdo que ha mantenido la paz en la región por más de seis décadas.

La obra examina los fundamentos históricos y jurídicos de la proyección antártica chilena, al tiempo que pone sobre la mesa interrogantes clave: ¿Está preparado el país para los cambios que vienen? ¿Cómo impactará el escenario climático en la gobernanza del continente? ¿Qué ocurrirá cuando se revisen los acuerdos sobre recursos naturales?

«En un contexto global marcado por la competencia estratégica, el avance tecnológico y el interés por minerales críticos y recursos biológicos, la Antártica ya no es solo un espacio remoto dedicado a la ciencia. Es también un territorio donde se cruzan soberanía, diplomacia y proyección internacional», señala la reseña del libro.

Además, el trabajo aborda los desafíos ambientales, destacando que la Antártica es uno de los principales laboratorios naturales para estudiar el cambio climático.

Así, «la protección del ecosistema, la regulación de actividades humanas y el fortalecimiento de la cooperación internacional aparecen como ejes centrales para evitar que el continente se transforme en un nuevo foco de disputa global», enfatiza la presentación del libro.

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Absalón Opazo

Investigadores buscan proteger a la Antártica de invasiones (vegetales)

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Influenza aviar H5N1 amenaza fauna antártica por tercer año seguido

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Científico del INACH lleva a Chile a la primera línea en el estudio de microplásticos en la Antártica

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

"No puede continuar a los niveles actuales": Piden moratoria urgente a la pesca de krill antártico tras fracaso de negociaciones mundiales para proteger la especie

Hace 3 meses
Absalón Opazo

“Es un atentado a la soberanía”: Califican de extrema gravedad intervención de Milei en Tierra del Fuego y entrega de Ushuaia a Trump

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Orquesta de Cámara de Chile en tour por la Región de Magallanes

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Valdivia: Realizan flotada fluvial por un Río San Pedro - Calle Calle sin salmoneras

Hace 1 semana
Absalón Opazo

La revancha de los patrones

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

¿Por qué denuncian que las ballenas están muriendo en la Patagonia?: Amenazas, jaulas salmoneras, embarcaciones y negligencia estatal

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano