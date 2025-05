Educación sin derecho: 7 de cada 10 instituciones no entregan certificados gratuitos pese a estar obligadas por ley

Una reciente fiscalización documental y digital realizada por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) reveló un preocupante incumplimiento a la Ley Pro Consumidor por parte de diversas Instituciones de Educación Superior (IES) en el país.

Según informó el organismo, 7 de cada 10 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica no está respetando el derecho de estudiantes y exestudiantes a recibir de forma gratuita certificados como los de estudios, notas y estado de deuda, tal como establece la Ley N° 21.398.

La Ley Pro Consumidor establece que las universidades, institutos profesionales y de formación técnica, deberán otorgar gratuitamente los certificados de estudios, de notas, de estado de deuda u otros análogos, a solicitud del alumno, exalumno o de aquel que haya suspendido sus estudios o se encuentre moroso en la respectiva institución educacional.

Estos certificados podrán ser solicitados hasta por dos veces en un año y deberán ser emitidos dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la presentación de la respectiva solicitud.

La emisión de dichos documentos podrá ser realizada a través de medios electrónicos y deberá serlo en papel en los casos en que el establecimiento no cuente con medios electrónicos, o así sea solicitado expresamente.

Desde el SERNAC explicaron que la fiscalización se desarrolló a partir de antecedentes aportados por las instituciones y el análisis de la información disponible en los sitios web de las IES respecto a la entrega de documentos, tales como certificados de estudios, de notas, de estado de deuda y otros análogos. En particular, de qué manera o procedimiento los otorgan, si en forma gratuita u onerosa, y en qué plazos.

El proceso abarcó un total de 111 instituciones de educación a superior a nivel nacional: 52 universidades, 27 institutos profesionales y 32 centros de formación técnica.

Tras analizar los antecedentes, el organismo fiscalizador determinó que un 70% de las entidades no cumplió con la normativa debido a que no mencionan acceso alguno a los certificados o porque exigen un pago. Además, el 18% permite el acceso, pero se requiere una serie de pasos que impiden un acceso fluido a la información; o bien, no existe información clara, veraz y oportuna.

Asimismo, constato que solo un 12% de los establecimientos cumple con entregar información clara, veraz y oportuna sobre el acceso a los certificados.

Falencias detectadas por SERNAC

Respecto de los sitios web de las IES, las principales falencias que detectó el SERNAC son:

Falta de información clara sobre la gratuidad de ciertos certificados.

Ausencia de accesos directos a la información sobre certificados en la página principal.

Dependencia de la intranet para la solicitud de certificados.

Falta de transparencia sobre los costos y procedimientos de solicitud.

Comunicación deficiente sobre el tema a través de asistentes virtuales.

Ausencia de un enlace público y permanente para la solicitud de certificados.

Falta de resultados útiles en búsquedas externas en buscadores como Google.

¿Cuáles son las medidas que tomará organismo fiscalizador?

Debido a que se trata de la primera fiscalización en esta materia, el SERNAC emitió un oficio circular a todas las instituciones evaluadas, recordando sus obligaciones legales y la importancia de garantizar el acceso transparente y oportuno a la documentación.

Además, informaron que los antecedentes fueron remitidos a la Superintendencia de Educación Superior (SES), organismo encargado de velar porque las universidades, institutos profesionales y de formación técnica cumplan con la ley y respondan a los compromisos convenidos con sus estudiantes.

Anunció que realizará próximamente nuevas fiscalizaciones para verificar las correcciones implementadas por las IES tras el envío del oficio circular.

El SERNAC también extendió un llamado a los estudiantes afectados a presentar denuncias formales y reclamos de la siguiente manera: