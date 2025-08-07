«Educapalooza Puente Alto»: Corporación Municipal invita a la comunidad a festival gratuito «lleno de música, talento y espíritu comunitario»

Este sábado 9 de agosto, la calle Gandarillas en Puente Alto se transformará en un escenario vibrante de cultura, música y comunidad con el festival Educapalooza, una iniciativa de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de la comuna.

«Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas, vecinos y vecinas podrán disfrutar de una jornada llena de actividades gratuitas para todas las edades, donde los colegios y escuelas de la comuna podrán mostrar lo mejor de sus establecimientos», señalaron desde la entidad a El Ciudadano.

Así, con la participación de 25 comunidades educativas, Educapalooza «será una oportunidad única para conocer la diversidad y creatividad de los establecimientos municipales de Puente Alto. Es una invitación abierta a celebrar juntos el valor de aprender, crecer y compartir en comunidad», agregaron desde la Corporación Municipal.

El evento contará con un escenario principal donde se presentarán DJ ÑAU de CEIA, el Grupo Folclórico Andes del Sur, bandas escolares como la Escuela Óscar Bonilla, Liceo Chiloé, Juan Mackenna y Liceo Puente Alto, la banda de guerra de la Corporación, además de zumba y presentaciones de danza folclórica.

«Además, habrán muestras de talleres de robótica, huertos escolares y deportes, stands de Puente Impulsa con emprendedores locales, el Bibliobus y la clínica móvil para atención comunitaria», indicaron desde la Corporación, destacando que durante la jornada los vecinos y vecinas podrán actualizarse en el Registro Social de Hogares, a través de la Dirección Social municipal.

«Educapalooza es una fiesta familiar donde mostraremos lo mejor de nuestros establecimientos, incluyendo la oferta educativa y extraescolar. Además, habrá diversas actividades de entretención para toda la familia», señaló Bárbara Ríos, directora de Educación de la Corporación Municipal de Puente Alto.

Naturalmente, esta jornada «llena de música, talento y espíritu comunitario» es totalmente gratuita.

Coordenadas

• Fecha: Sábado 9 de agosto de 2025

• Horario: 11:00 – 15:00 hrs.

• Lugar: Calle Gandarillas, Puente Alto

• Acceso: Entrada gratuita, abierta a todas las edades.

• Inscripción: No es necesaria.

Sigue leyendo sobre Puente Alto:

El Ciudadano