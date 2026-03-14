¿El Epstein de Chile? La muerte de Spiniak reabre las grietas de los casos de abuso sexual infantil que sacudió al poder

La muerte de Claudio Spiniak, el empresario que lideró una red de pederastas que remeció a Chile

A los 77 años falleció este viernes Claudio Spiniak Vilensky, el empresario chileno cuyo nombre quedó inscrito en la historia judicial como el líder de una red de pedofilia que operó en los barrios más pudientes de Santiago a comienzos de los años 2000.

Según confirmó Radio Cooperativa, este viernes se realizó su velatorio y este sábado serán sus funerales. La noticia, detalla que el exrecluso vivía alejado de la vida pública en una parcela a 200 kilómetros de la capital, enfrentando serios problemas de salud, entre ellos un cáncer.

Spiniak fue detenido el 30 de septiembre de 2003 en un amplio operativo policial que desbarató una estructura destinada a captar menores de escasos recursos. De acuerdo con las resoluciones judiciales de la época, «la indagatoria estableció que durante años se organizaron encuentros sexuales en los que participaban adolescentes captados por intermediarios, muchos de ellos provenientes de contextos vulnerables».

La investigación describió un sistema que conmocionó a la opinión pública y dio origen al mediático Caso Spiniak, que fue parte de los archivos del Poder Judicial.

Noticiero Judicial: Fallos Históricos – Caso Spiniak

Las acusaciones políticas y el testimonio que se desmoronó

El caso pronto adquirió ribetes políticos cuando la entonces diputada Pía Guzmán afirmó que entre los asistentes a las denominadas «fiestas de Spiniak» habría «jueces, magistrados y parlamentarios», mencionando incluso al entonces senador Jovino Novoa (UDI). Las acusaciones fueron respaldadas por el exsacerdote José Luis Artiagoitía y encontraron un pilar fundamental en el testimonio de Gemita Bueno, quien aseguró haber sido secuestrada y abusada en la casa del empresario.

Sin embargo, el relato se derrumbó estrepitosamente. Radio Cooperativa recuerda que cerca de un año después, Bueno se retractó públicamente y declaró que «todo, todo era mentira». Este giro llevó a que los políticos mencionados fueran finalmente sobreseídos por falta de pruebas.

El proceso judicial se extendió por años y pasó por cuatro jueces antes de su resolución. Finalmente, en 2008, la Corte Suprema de Chile condenó a Spiniak a 12 años de prisión por abuso sexual contra cinco menores de edad, promoción de la prostitución y producción de material pornográfico. De los 14 proxenetas formalizados, solo cinco recibieron condenas. El empresario, defendido por el abogado Luis Hermosilla, cumplió su pena en la Cárcel de Alta Seguridad hasta diciembre de 2013, cuando obtuvo la libertad anticipada por buena conducta.

La memoria colectiva del caso, sin embargo, tiene una deuda pendiente. En la tesis «Las venas abiertas del caso Spiniak« (2010), de las periodistas Stephanie Cobo, Daniela Torán y Cecilia Vargas —guiadas por María Olivia Monckeberg de la Universidad de Chile— se plantea una crítica profunda: «Los niños, hoy jóvenes y adultos, abusados por Claudio Spiniak y sus proxenetas, pasaron prematuramente al olvido ante la vorágine de acusaciones políticas que acompañaron el escándalo. Ciertamente estas víctimas, ya vulneradas físicamente, lo fueron aún más en la manipulación mediática, política e incluso jurídica de sus versiones de los hechos».

El trabajo académico subraya que «buena parte de esta historia aún se mantiene en suspenso», dejando abiertas las preguntas sobre el real impacto en los menores y la actuación de instituciones como el Sename.

Con su partida, se cierra un capítulo judicial, pero no las interrogantes sobre las redes de poder y el sufrimiento de quienes quedaron en el más absoluto silencio, así como ha ocurrido en Estados Unidos con el caso Epstein.

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