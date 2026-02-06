El país que se cae a pedazos: Chile cerró 2025 con cifra récord en formación de nuevas empresas y sociedades

Un total de 221.262 empresas y sociedades se crearon durante el año 2025 en Chile, marcado un hito histórico desde que existe esta medición en 2013, cuando se creó el Registro de Empresas y Sociedades (RES) conocido como “Tu Empresa en un Día”.

Así, en los últimos 12 años ya se han constituido 1.480.020 empresas y sociedades bajo este sistema electrónico en el país, informaron desde el Ministerio de Economía este viernes 6/2.

«Los datos de 2025 representan 37.174 empresas más en comparación con el mismo período del año 2024, y 23.175 más que en 2021, año en que se registró el anterior peak, impulsado por el auge de la digitalización, la necesidad de reinvención tras la pandemia y el uso de la firma electrónica avanzada para trámites online», apuntaron desde la cartera ministerial.

En esa línea, el ministro del ramo, Álvaro García, calificó la noticia como una señal «muy potente del dinamismo emprendedor del país».

«Son miles de nuevas empresas que reflejan la confianza de las personas en Chile, en sus capacidades y en un entorno que hoy facilita iniciar un proyecto, innovar y generar empleo», agregó el secretario de Estado.

«Tu empresa en un día»

Según el reporte, la plataforma web www.tuempresaenundia.cl, que permite acceder al Registro de Empresas y Sociedades (RES), sigue siendo la vía más utilizada para crear formalmente una empresa en el país.

«Si en mayo de 2013, sólo el 22,9 % del total de constituciones se hicieron a través de este sistema, con el transcurso del tiempo, esto ha ido cambiando, tomando mayor relevancia por sobre el registro mediante Diario Oficial. Así, en diciembre de 2025, el 90,1 % del total de sociedades se conformaron mediante el Registro de Empresas y Sociedades», explicó el ministro García.

De esta manera, en 2025 se registró un aumento de 22,5 % en el número de constituciones RES a nivel nacional en comparación con 2024.

Mientras, en términos regionales, se destacó el aumento de registros que experimentaron todas las regiones del país, en particular, la región de Atacama (31,5%), Los Ríos (28,8 %), la región de Arica y Parinacota (28 %) y la región de Ñuble (27,8 %).

En términos absolutos, la Región Metropolitana concentró la mayoría de las constituciones de empresas del RES durante el año recién pasado con 89.715 registros, seguida de las regiones de Valparaíso con 20.400 constituciones, y, Biobío con 15.004 constituciones.

«Este récord está estrechamente ligado a la modernización del Estado. Hoy, 9 de cada 10 empresas se crean de manera digital a través de Tu Empresa en un Día, y con plataformas como CoopDigital estamos ampliando estas oportunidades a las cooperativas, fortaleciendo la asociatividad y asegurando que el desarrollo económico llegue a todas las regiones del país», recalcó el ministro Álvaro García.

Recordemos que, desde julio del 2025, el Ministerio de Economía tiene disponible la plataforma CoopDigital, herramienta que busca facilitar la creación de cooperativas y que permite constituirlas de manera remota, simplificando y agilizando los trámites para fomentar la asociatividad en todo el país.

En este marco, sólo durante diciembre de 2025 se registraron 2.302 cooperativas activas, lo que representa un aumento de 10,4 % (216) a doce meses.

El Ciudadano