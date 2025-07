El romero mejora el estado de ánimo y reduce la fatiga de forma natural

¿Sabías que el romero puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y aliviar el estrés? Esta hierba aromática, ampliamente utilizada en la cocina, también ha sido destacada por sus propiedades relajantes y su potencial para reducir la fatiga mental. Diversos estudios científicos y publicaciones internacionales respaldan sus efectos beneficiosos sobre la salud emocional y el sistema nervioso.

Romero y salud mental: una alternativa natural para enfrentar el estrés

En el contexto del creciente interés por tratamientos naturales contra la ansiedad y el estrés, el romero ha ganado protagonismo. Según el estudio “Día Mundial de la Salud Mental 2024” de Ipsos, el 73% de los chilenos declaró haber experimentado niveles de estrés que afectaron su vida diaria. Muchos han buscado apoyo en infusiones o suplementos herbales como la pasiflora, valeriana, lavanda, manzanilla y, cada vez más, el romero.

La doctora Uma Naidoo, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, ha señalado que “la investigación sobre los efectos terapéuticos del romero sugiere que puede actuar como un tónico del sistema nervioso, ayudando a reducir síntomas de estrés, ansiedad y depresión”.

¿Qué compuestos del romero ayudan a calmar el estrés?

Según la académica de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago, Marcela Zamorano, los efectos del romero se deben a su aceite esencial, que contiene compuestos activos como el cineol, el alfa-pineno y la verbenona. Estos componentes poseen propiedades analgésicas, antiinflamatorias y relajantes.

No obstante, Zamorano enfatiza que el uso de esta hierba no debe considerarse terapéutico en sentido clínico, ya que sus efectos no se comparan con los de un medicamento.

Evidencia científica: el romero mejora el ánimo y la calidad del sueño

La nutricionista y académica de la Usach, Daniela González, destacó un ensayo clínico realizado en Japón que demostró que el consumo diario de extracto de romero durante 4 semanas mejoró el estado de ánimo, redujo la fatiga y aumentó la calidad del sueño, especialmente en personas con altos niveles de malestar emocional.

¿Cómo consumir romero para aliviar el estrés?

Aunque no existe una dosis estándar, una infusión de romero es la forma más común de uso. González sugiere:

Infusión de romero : 1 cucharadita de hojas secas en 200 ml de agua hervida, entre 1 y 2 veces al día.

: 1 cucharadita de hojas secas en 200 ml de agua hervida, entre 1 y 2 veces al día. Extracto seco: 1 g al día (equivalente a 8 mg de ácido rosmarínico) puede mostrar efectos positivos tras un consumo constante durante 4 semanas.

Zamorano recomienda que el agua para la infusión no esté demasiado caliente, ya que los aceites esenciales del romero son sensibles al calor y pueden perder efectividad.

¿Es seguro el consumo de romero?

Según la FDA, el romero está considerado como seguro para el consumo humano. Sin embargo, González advierte que en altas dosis, especialmente en forma de aceites esenciales o extractos concentrados, puede provocar irritación gástrica, reacciones alérgicas o interacciones con medicamentos.

¿Puede el romero sustituir a un medicamento para el estrés?

Ambas especialistas coinciden en que el romero no sustituye un tratamiento médico. Zamorano aclara que los fármacos tienen una concentración mucho mayor y están diseñados para actuar directamente sobre tejidos específicos.

González agrega que el romero puede ser un buen complemento para el bienestar mental en casos leves, pero no reemplaza a los psicotrópicos ni al acompañamiento clínico en situaciones moderadas o graves.

¿Cuándo consultar a un profesional?

Si el estrés interfiere con tu vida diaria, afecta tu trabajo, relaciones o provoca síntomas físicos persistentes como dolor de cabeza, fatiga, insomnio o cambios en el apetito, es fundamental acudir a un profesional de la salud.