«El Universo», un libro esencial para aficionados a la astronomía

Editorial Contrapunto acaba de editar «El Universo», un libro precioso dirigido a jóvenes lectores y lectoras aficionadas a la astronomía. Se trata de un objeto cuidadosamente creado por un equipo de profesionales destacados que se nota han puesto lo mejor de sí para concebir un libro de lujo.

En un contexto donde las pantallas, la inmediatez y la generación de imágenes con inteligencia artificial colman las redes sociales y plataformas, Contrapunto pone el énfasis en un objeto físico dibujado de forma extraordinaria por las manos del destacado y jóven ilustrador chileno Harol Bustos. Quien ha ilustrado por años las portadas de la edición impresa de El Ciudadano, así como de numerosos trabajos editoriales en Chile y el extranjero. Se trata del libro de tapa dura «El Universo».

Harol Bustos colabora regularmente con medios impresos y digitales del ámbito de la cultura, la ciencia y la actualidad internacional, tales como la reconocida revista The New Yorker, Zetland, Foreign Policy, UNESCO, Ted-Ed., Quanta Magazine, MIT, Southwest Review, Penguin Random House y Minotauro/Planeta, entre otros. Pero no solo Bustos, para llevar a cabo este proyecto Editorial Contrapunto reunió a un equipo que realizó la investigación, redactó los textos y elaboró los bocetos y las ilustraciones con mucha pasión y rigurosidad; todo esto bajo la supervisión de renombrados científicos.

La investigación, textos y bocetos estuvieron a cargo de Marie Caroline Gravereaux, quien desde hace 20 años edita y coordina proyectos y servicios editoriales de libros ilustrados por encargo de empresas y editoriales. Sus resultados han sido textos rigurosos, amenos e ilustraciones con alto sentido educativo.

En cuanto a la asesoría astronómica, el libro cuenta con la participación de Maritza Soto, quien pertenece a la nueva generación de astrónomas chilenas y Mario Hamuy, autor de varios títulos de gran éxito como “Supernovas el explosivo final de una estrella” en 2008, “El universo en expansión” 2018, “El Sol negro” en 2019 y “Viaje al Big Bang” en 2022.

Maritza Soto, Doctora en Astrofísica de la Universidad de Chile, se destacó al descubrir tres exoplanetas a los 25 años. Es investigadora postdoctoral y líder de un equipo de astrónomos en la Queen Mary University of London. Mario Hamuy es Magíster en Física de la Universidad de Chile. PhD en Astronomía en University of Arizona y Premio Nacional de Ciencias Exactas en 2015.

La edición está dirigida a quienes muestran interés y curiosidad por entender la formación y evolución del Universo, tal como lo han hecho culturas de todo el mundo a lo largo de los siglos. En Chile se encuentran importantes observatorios de alto nivel tecnológico instalados

por distintas agencias espaciales y países que han escogido la cordillera de Los Andes por la excelente calidad de sus cielos limpios y sin contaminación lumínica; condiciones imprescindibles para estudiar el espacio. Las ilustraciones y textos correspondientes al radiotelescopio y al telescopio óptico fueron revisadas por ESO, European South Observatory, Santiago, Chile.

Si bien está orientado a un público jóven, las características del libro le permiten ser apreciado por niños, niñas y adultos. De gran valor educativo, el texto responde a gran cantidad de preguntas como dónde nos encontramos, por qué ocurren los eclipses, qué son las supernovas y los agujeros negros. ¿Es infinito el Universo? ¿Cuál será su destino? ¿Estaremos solos en la inmensidad del cosmos?. Así también se abordan y describen los más novedosos inventos y descubrimientos astronómicos que darán mucho de qué hablar en los próximos años. Tal es el caso del telescopio E-ELT que comenzará a operar el año 2027 en Antofagasta, un espejo del tamaño de media cancha de fútbol que ha sido denominado el “ojo más grande del mundo” y sobre el que hay que prestar mucha atención, ya que como el libro describe, “este instrumento será el más grandioso jamás construido y nos permitirá saber de qué están hechas las atmósferas de muchos exoplanetas e investigar si pudiera haber vida como la que se dio en la Tierra”.

Dado el extenso e importante conocimiento astronómico disponible, Editorial Contrapunto ha decidido publicar este libro de divulgación general, de gran formato y 80 páginas. Con bellas y espectaculares ilustraciones acompañadas de amenos textos con información

precisa y fidedigna que revelan los secretos y fenómenos cósmicos, y llevan al lector a la frontera de lo (des)conocido. Un libro esencial para amantes de la astronomía y el conocimiento, un gran regalo físico y tangible para dejar las pantallas apagadas y desafiar la imaginación.

Descripción:

1.- En la primera parte, se presenta el Sistema Solar, sus planetas, astros, y el Sol, empezando por nuestro hogar, la Tierra, hasta la nube de Oort, considerada por los científicos como los confines del Sistema Solar.

2.- En la segunda parte se presenta el origen y evolución del Universo

· La teoría de una creación colosal, el Big Bang.

· Cómo nacen y se desarrollan las estrellas.

· La estructura de las galaxias y sus distintas formas y una presentación de nuestra galaxia, la Vía Láctea.

· Por qué buscamos exoplanetas y cuáles son los distintos métodos utilizados para descubrirlos. La hazaña que significó obtener la primera fotografía de un agujero negro en el año 2019 y en qué consiste este misterioso objeto astronómico.

3.- La tercera parte del libro acerca al lector al mundo de la astronomía

· En una educativa línea del tiempo, se presentan los descubrimientos de grandes científicos que han marcado el desarrollo de la astronomía.

· Luego se explica cuáles son las distintas energías que proporcionan a los astrónomos la información necesaria para estudiar los diferentes objetos astronómicos. El libro nos introduce en el sorprendente mundo de los observatorios, con sus telescopios terrestres o espaciales de última generación. En un mapamundi se muestran los observatorios más importantes, desde los más antiguos a los más poderosos.

· El hombre siempre ha querido saber sobre el universo, pero ahora lo quiere conquistar. La Estación Espacial Internacional ha servido como plataforma para experimentar largas estadías en el espacio y estudiar sus efectos sobre el cuerpo humano.

· El libro procura facilitar la comprensión del Universo y hacerlo más cercano. Siguiendo esa línea se incluye una guía de las estrellas y cuerpos celestes que se pueden mirar en el cielo tanto desde el hemisferio sur como desde el hemisferio norte.

4.- Para finalizar, se agrega información adicional con el fin de profundizar ciertas materias:

· Una mini enciclopedia del Universo que incluye la explicación de 90 términos astronómicos, información detallada sobre las fechas de los próximos eclipses, los nuevos exoplanetas descubiertos y las últimas misiones y noticias del espacio. Además de aplicaciones compatibles con iOS y Android para identificar estrellas, planetas y constelaciones.

· Finalmente, el lector puede consultar un listado de observatorios abiertos al público, observatorios docentes para los futuros estudiantes de astronomía, y planetarios que se pueden visitar en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.