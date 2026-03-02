Embajador de Cuba en Chile, Óscar Cornelio Oliva: «La Revolución Cubana ha sido esencialmente una revolución cultural»

Por Jean Flores Quintana

En el corazón del Barrio Yungay, la Cafetería Popular sirvió de trinchera para analizar el convulso 2026. Entre iconografía latinoamericana y café recién tostado, el embajador de Cuba en Chile, Óscar Cornelio Oliva (a la izquierda de la foto), abordó frontalmente el bloqueo estadounidense, la batalla cultural y los inquebrantables lazos históricos entre nuestras naciones.

El declive imperial y la amenaza global

-Embajador, el orden unipolar colapsa. Estados Unidos enfrenta esta transición geopolítica recrudeciendo su hostilidad militar y económica sobre nuestra región bajo una renovada Doctrina Monroe. Frente a esta arremetida imperial, ¿cómo proyecta Cuba su resistencia histórica y qué alianzas estratégicas definen hoy la sobrevivencia de los pueblos latinoamericanos?

Oscar Oliva (OCO): «Observamos con extrema preocupación la constante violación del derecho internacional. La renovada Doctrina Monroe busca directamente desactivar los movimientos sociales y nacionalistas latinoamericanos. La agresión imperial trasciende nuestras fronteras. Cuba mantiene su histórica vocación de paz y rechaza tajantemente las aventuras militares del imperialismo, advirtiendo sobre el peligro real de una conflagración nuclear.

Como advertía el filósofo George Santayana, quienes olvidan su historia están condenados a repetirla. Frente a las amenazas de dominación, apostamos por la multipolaridad y participamos de forma activa en espacios como los BRICS. Nuestra arma estratégica fundamental radica en la unidad del pueblo, cimentada en un gobierno que implementa políticas para el beneficio colectivo».

Washington impuso un bloqueo energético total en enero, catalogando a la Isla como amenaza a su seguridad, buscando fragmentar el tejido social. ¿De qué manera el Estado reinventa su matriz productiva para quebrar este chantaje?

OCO: «Las justificaciones estadounidenses carecen de toda lógica y responden estrictamente a intereses electorales de un enclave radicado en Florida. Hablamos de herederos de la dictadura de Batista, quienes en 1959 saquearon más de 300 millones de dólares del erario público y forjaron alianzas con la mafia para promover el turismo de drogas y prostitución.

Frente a este estrangulamiento económico actual, aplicamos el principio de la resistencia creativa. Transformamos nuestra matriz hacia las energías limpias para asegurar el futuro. El año 2025 instalamos parques fotovoltaicos con capacidad de 1.000 megawatts de generación diaria.

Como continuidad, este 2026 sumaremos otros 1.000 megawatts, alcanzando los 2.000 megawatts de capacidad total, e incluiremos sistemas de acumulación para el horario nocturno. Integramos también al sector privado en absoluta alineación con nuestra estrategia económica nacional. Cuba sigue creando y avanza firme hacia su verdadera independencia energética».

El imperio utiliza la asfixia para forzar el éxodo y usarlo como pieza de ajedrez geopolítico. A la par, fabrican el relato de un Estado fallido. ¿Cómo enfrentan esta maquinaria desestabilizadora en la era de la desinformación?

OCO: «Enfrentamos una guerra cognitiva declarada. Los centros de poder corporativos fabrican a diario el relato del Estado fallido para justificar su injerencia. Desmentimos categóricamente el supuesto colapso de la Isla. Diez millones de cubanos habitamos y defendemos nuestro país.

Las duras condiciones materiales impuestas por el bloqueo empujan a algunos a buscar otros horizontes; para ellos contamos con vías migratorias regulares y seguras desde 2013. Sin embargo, la inmensa mayoría decide quedarse.

Un académico chileno definió recientemente a Cuba como la reserva moral de América Latina. Sentirnos parte de ese proyecto de justicia histórica nos llena de orgullo, sostiene nuestra resistencia y nos permite encontrar la felicidad en la lucha diaria.

Frente a la agresión mediática, la Revolución Cubana ha sido esencialmente una revolución cultural. Fidel estableció esta ruta desde la campaña de alfabetización con una premisa clara: al pueblo le pedimos que lea y piense por sí mismo. Esa emancipación mediante el conocimiento nos permite resistir la guerra actual.

Defendemos nuestra identidad ante la avalancha ideológica exterior mediante el teatro, el cine, la danza y la música, manteniendo vivos certámenes multitudinarios como el Jazz Plaza o el Festival de la Salsa. Ese escudo cultural nos vuelve impermeables al avasallamiento transnacional».

Solidaridad médica y diplomacia de los pueblos

La relación entre Chile y Cuba posee una raíz inquebrantable. Frente a la hostilidad de este año, ¿cómo fortalecen el internacionalismo activo entre ambos pueblos?

OCO: «La historia bilateral brilla por la solidaridad mutua. Ayer conmemoramos un nuevo aniversario del fatídico 27 de febrero de 2010. Ante esa tragedia, Cuba tardó apenas 18 horas en enviar un avión con un hospital de campaña y personal médico. Esa vocación persiste hoy con los médicos chilenos graduados en Cuba que apoyaron a los damnificados en los incendios del Biobío.

La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) ha formado a 649 médicos chilenos, un testimonio vivo de nuestro internacionalismo. Hoy ejercemos una diplomacia revolucionaria abierta y transversal.

Dialogamos con profundo respeto por la institucionalidad chilena junto a sindicatos, académicos, empresarios, el sector religioso y el mundo de la cultura. Recorrimos los pasos de Gabriela Mistral en el Valle del Elqui, una experiencia fundamental para reafirmar nuestros lazos imborrables.

Las amenazas imperiales apuntan al colectivo de América Latina; por consiguiente, requerimos articular respuestas mancomunadas para defender nuestra soberanía regional».

Un puente indestructible

La conversación con el embajador Oscar Cornelio Oliva reafirma una certeza ineludible: la Revolución Cubana trasciende las fronteras de la Isla caribeña. Ante la agresividad imperial, La Habana opone resistencia creativa, cultura viva y una diplomacia arraigada firmemente en la solidaridad.

El futuro exige unidad latinoamericana frente a los embates de una hegemonía global en evidente decadencia.

