«En Chile persiste la sensación de que existe una justicia para los poderosos y otra para las mayorías»: Senador Latorre tras destitución de juez Antonio Ulloa

La acusación contra el ahora exjuez Ulloa señalaba graves faltas a la probidad y presuntos vínculos con una red de corrupción dentro del Poder Judicial, en el marco de investigaciones más amplias por tráfico de influencias y cohecho que involucran a exautoridades judiciales.

El Senado aprobó este martes la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, quien será destituido de su cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas por 5 años.

Tras la votación, el senador Juan Ignacio Latorre (@juanignaciolatorre) explicó públicamente su respaldo a la acusación. En su cuenta de X (Twitter), señaló: “En Chile persiste la sensación de que existe una justicia para los poderosos y otra para las grandes mayorías. Ese es el debate de fondo y el desafío que debemos enfrentar como país. Por eso voté a favor de la Acusación Constitucional contra el juez Ulloa que concluyó en su destitución”.

En esa línea, Latorre sostuvo que esta decisión es un avance para fortalecer la transparencia y la probidad en el sistema judicial.

Senado aprueba destitución de juez Antonio Ulloa: Deberá dejar su cargo en la Corte de Apelaciones de Santiago

