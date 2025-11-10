«En Chile persiste la sensación de que existe una justicia para los poderosos y otra para las mayorías»: Senador Latorre tras destitución de juez Antonio Ulloa

El Senado aprobó este martes la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, quien será destituido de su cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas por 5 años.

La acusación señalaba graves faltas a la probidad y presuntos vínculos con una red de corrupción dentro del Poder Judicial, en el marco de investigaciones más amplias por tráfico de influencias y cohecho que involucran a exautoridades judiciales.

Tras la votación, el senador Juan Ignacio Latorre (@juanignaciolatorre) explicó públicamente su respaldo a la acusación. En su cuenta de X (Twitter), señaló: “En Chile persiste la sensación de que existe una justicia para los poderosos y otra para las grandes mayorías. Ese es el debate de fondo y el desafío que debemos enfrentar como país. Por eso voté a favor de la Acusación Constitucional contra el juez Ulloa que concluyó en su destitución”.

En esa línea, Latorre sostuvo que esta decisión es un avance para fortalecer la transparencia y la probidad en el sistema judicial.

