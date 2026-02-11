Entrenador personal de Kast tiene 67 demandas laborales desde 2023: Ha tenido que pagar $470 millones

Antecedentes, disponibles en la página web del Poder Judicial, son dados a conocer en medio de la polémica generada por la intención del mandatario electo, José Antonio Kast, de instalar un gimnasio para su uso personal en La Moneda.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

En medio de la polémica en torno a la intención de José Antonio Kast de instalar un gimnasio para su uso personal en La Moneda, el medio The Clinic consignó que el entrenador del presidente electo, Alex Wiesner (en la foto), acumula 67 demandas laborales desde 2023, por las cuales ha debido desembolsar 470 millones de pesos.

El reporte toma como fuente los registros disponibles en la página web del Poder Judicial. Allí, informó The Clinic, se consigna que «entre 2023 y 2026, Wiesner, como representante legal de la cadena de gimnasios Energy, acumula 67 causas laborales, las que han implicado el desembolso de $472 millones por concepto de avenimientos, mecanismo utilizado para poner término a los conflictos». 

Asimismo, agrega la noticia, otras causas que involucran al personal training de Kast aún permanecen vigentes. Lee el reportaje completo aquí.

Seguiremos informando.

