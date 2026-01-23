«Es necesario acabar con la informalidad laboral en el Estado chileno»: Sindicato Sintrac organizó foro sobre el trabajo precario

El jueves 22 de enero se realizó en Santiago un foro debate para abordar lo que fue la primera reclamación de una organización sindical de trabajadores a honorarios en contra del Estado Chileno, ingresada a fines de 2025 en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el Sindicato Sintrac.

Según cifras de la Inspección del Trabajo, más de 500 mil trabajadores y trabajadoras desempeñan actualmente sus funciones en el gobierno central y los municipios contratados bajo la figura de «honorarios». A juicio de Sintrac, con este mecanismo el gobierno «evade su responsabilidad» al no hacerse responsable de su condición de empleador.

«Por ello resulta relevante la reclamación interpuesta ante OIT, pues obliga al gobierno y a los distintos estamentos del Estado a hacerse cargo de los tratados internacionales vigentes y que son ignorados, permitiendo precariedad laboral y abusos desde hace más de 20 años», plantearon desde el Sindicato.

El foro contó con la participación del diputado Boris Barrera (PC), el presidente de Fentramuch, Fabian Caballero, y la abogada laboral María Estrella Zúñiga.

Al respecto, el diputado Barrera aplaudió la iniciativa, destacando que en el Parlamento se necesita «discutir y modificar de fondo de la legislación laboral vigente, para así terminar con situaciones que promueven el trabajo precario al interior del propio Estado».

«Hay que ir más allá del diagnóstico y avanzar en propuestas concretas, que sean fruto de un trabajo conjunto entre los distintos actores sindicales y parlamentarios», sostuvo el legislador.

«Es momento de que el Estado deje de ser el principal promotor de la precariedad laboral», añadió el diputado Boris Barrera.

