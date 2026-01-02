«Es posible crecer económicamente mientras mejoramos la calidad de vida de las familias trabajadoras»: Gobierno destacó alza histórica del sueldo mínimo

Ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, también destacó que gracias al Royalty Minero y al boom del cobre, el fisco recibirá ingresos adicionales de al menos US$2.600 millones.

Autor: Absalón Opazo
El Gobierno del Presidente Gabriel Boric destacó a través de sus redes sociales el alza histórica en el sueldo mínimo, concretada a partir de enero de 2026.

«El salario mínimo que en mayo de 2022 era de $350 mil alcanza los $539 mil, concretando un histórico ciclo de alzas», señalaron desde La Moneda.

«Esto demuestra que es posible crecer económicamente mientras mejoramos la calidad de vida de las familias trabajadoras», añade el posteo publicado en la cuenta gubernamental en la red social X, donde se releva que «este logro es resultado del diálogo social y los acuerdos construidos en conjunto, una forma de trabajo que identifica y fortalece la labor del Gobierno de Chile».

Por su parte, la ministra vocera Camila Vallejo destacó que «este 1 de enero el sueldo mínimo subió a $539.000; las pensiones volverán a aumentar gracias al alza de la PGU, al beneficio por años cotizados (1,2 millones de pensionados) y por expectativa de vida (950 mil mujeres); en abril la jornada laboral bajará a 42 horas y, gracias al Royalty Minero y al boom del cobre, el fisco recibirá ingresos adicionales de al menos US$2.600 millones, según estimaciones».

Vallejo también resaltó que «la inflación llegó a 3,4%, su nivel más bajo en cuatro años; alcanzamos el menor riesgo país en 18 años y marcamos exportaciones récord».

