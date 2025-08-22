«Es terraplanismo económico»: Investigador Claudio Agostini destruyó idea de la Derecha de bajar impuestos a grandes empresas y recaudar lo mismo «con mayor crecimiento»

En entrevista con el periodista Daniel Matamala, el economista, académico e investigador Claudio Agostini criticó la propuesta de los candidatos de Derecha, José Antonio Kast y Evelyn Matthei, de bajar significativamente los impuestos a las grandes empresas, con el argumento de que eso incentivará la inversión, trayendo crecimiento económico para el país.

«Ese argumento tiene algo que la evidencia ha refutado notablemente siempre, que es está lógica de que yo bajo el impuesto, hay un aumento en la inversión enorme, genera crecimiento enorme y eso genera recaudación que más que paga lo que perdí. Eso no ha pasado nunca en la historia», señaló el economista.

«Lo intentó Reagan: el déficit más alto en la historia de Estados Unidos. Lo intentó Thatcher, déficit fiscal. Se intentó en algunas repúblicas rusas después que se independizaron: déficit fiscal. Aquí si que hay mucha evidencia académica de que eso no pasa. No es verdad», enfatizó.

«Del punto de vista de la discusión global, tu dices bajo los impuestos, aumento el crecimiento y recaudo más que antes: Mentira. Eso no pasa, no ha pasado y no va a pasar. Todas las evidencias que tenemos son suficientes. Es terraplanismo económico creer que eso pasa, para ser claros», sostuvo Claudio Agostini.

Claudio Agostini, economista: Sostener que se pueden bajar los impuestos y recaudar lo mismo vía mayor crecimiento “es mentira. Es terraplanismo económico. Eso no pasa, no ha pasado y no va a pasar” https://t.co/Wxg2wZdrGQ



LO QUE IMPORTA

Impuestos, ¿quién paga la cuenta? pic.twitter.com/yiQZoDZe3z — Daniel Matamala (@DMatamala) August 21, 2025

El economista Claudio Agostini fue uno de los invitados del podcast Lo que Importa, conducido por el periodista Daniel Matamala.

«Mientras el Presidente de Argentina acusa que ‘los impuestos son un robo’, y EEUU ejecuta un gigantesco recorte, las rebajas de impuestos se convierten en tema central de las campañas en Chile. El fin de las contribuciones y el recorte del tributo a las empresas ganan terreno, mientras la OCDE advierte de lo contrario: la recaudación es Chile es baja. ¿A quién benefician los cambios? ¿Quiénes son los ganadores y perdedores de nuestro sistema tributario?», señaló Matamala en la presentación del espacio, que también contó con la participación del sociólogo Jorge Atria.

Escucha el podcast completo a continuación (YouTube):

El Ciudadano