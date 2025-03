«Es un cahuin de mala monta»: Karol Cariola fustiga a La Tercera por polémicos chat filtrados

La diputada Karol Cariola (PC) se refirió este viernes a la polémica originada tras la filtración de sus chats con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en los cuales criticaba duramente al Gobierno, al presidente Gabriel Boric y a la ministra Camila Vallejo.

«Este gobierno es lo peor que nos ha pasado» «el P (Boric) es una mierda de ser humano» y «los encuentro asquerosos. Despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos» son algunas de las controvertidas frases que se despachó Cariola en la conversación publicada este viernes por La Tercera.

Un par de horas después, la propia Cariola salió a aclarar públicamente la situación, asegurando que dicha conversación se dio en un momento de ofuscación y que ya pidió las disculpas correspondientes a las personas involucradas.

«Lamento mucho que se filtren conversaciones privadas entre Irací y yo, que no tienen nada que ver con la investigación. Lamento además que se ponga el foco en una conversación antigua de la que me arrepiento y que ocurre en un momento de ofuscación y molestia, pero que no representa lo que pienso del Presidente ni las personas ahí mencionadas», declaró la parlamentaria en X.

«Es un cahuin de poca monta ya que tengo la más alta valoración de las 3 personas mencionadas y sé que ellos lo saben, les he hecho llegar mis disculpas», agregó.

Presidente Boric desdramatiza dichos de Cariola

Tras la publicación del reportaje, el propio presidente Gabriel Boric abordó la polémica a través de su cuenta de X, afirmando que la crítica política es «natural» y que el episodio no logrará distanciarlo de la diputada comunista.

«Que en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero, me parece de los más natural», afirmó el mandatario.

«Si hubiese delitos, que se investigue con la imparcialidad que corresponde a la Justicia, sin sesgos. Pero a mí no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque un día en confianza hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza. Un abrazo grande a Karol e Irací», agregó.