“Es una decisión política”: Embajador de Rusia en Chile cuestionó el fin de las transmisiones de RT por señal abierta de TV

El pasado miércoles se realizó una nueva Entrevista Ciudadana, en la instancia, el director de El Ciudadano, Javier Pineda conversó con el Embajador de la Federación de Rusia en Chile, Vladimir Belinsky, acerca del tenso escenario geopolítico actual, los diálogos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, la reciente decisión del CNTV que limita la transmisión en señal abierta del canal Russia Today (RT) a través de Telecanal, y las áreas de cooperación existentes entre Chile y Rusia.

Recientemente se dio a conocer que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) acordó por unanimidad aplicar a Canal Dos S.A., operador de Telecanal, la interrupción completa de su señal por siete días. La determinación se adoptó tras constatar que el canal emitía contenidos del medio estatal ruso Russia Today (RT), situación que el organismo consideró una transferencia indebida de la línea editorial.

Al ser consultado respecto a la lectura que tenía la federación sobre la decisión del CNTV, el embajador declaró que pareciera ser una decisión más bien política, ya que — bajo su punto de vista— desde que apareció la señal en junio del año pasado, se ha realizado una campaña política claramente en contra de esta.

Belinsky sostuvo que la presencia de RT en Chile aporta una mirada distinta sobre el conflicto, lo que —a su juicio— permite a la audiencia formarse una visión más amplia al conocer ambas versiones de los hechos. En esa línea, planteó que un país que no está involucrado directamente, como Chile, debiera mantener una posición equilibrada, garantizando el acceso a las posturas de las dos partes.

Asimismo, afirmó que quienes buscan conocer las dos versiones de los hechos continuarán haciéndolo pese a las restricciones. Como ejemplo, mencionó el caso de Europa, donde —según indicó— a pesar de las prohibiciones, muchas personas recurren a servicios de VPN para acceder igualmente a la señal. “Por eso yo creo que cualquier censura en ese sentido sería una publicidad más para el canal, sería una atracción más”, indicó.

Por otro lado, respecto al escenario internacional, el embajador sostuvo que 2026 comenzó bajo un tenso contexto internacional, marcado por intervenciones extranjeras en países como Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y amenazas contra Cuba e Irán. Belinsky defendió la soberanía de los países y señaló que estas presiones son una respuesta de la incomodidad de algunos actores frente a esa autonomía.

En esa línea, planteó que el mundo ya transita hacia un orden multipolar, aunque —a su juicio— las élites occidentales no se prepararon para esa realidad. Además, señaló que este nuevo escenario exige una diplomacia basada en el respeto al interés nacional de cada país y no en lógicas coloniales, destacando que regiones como América Latina, y Chile en particular, tienen potencial para desempeñar un rol relevante en este contexto.

Respecto a las negociaciones entre Rusia y Ucrania, el embajador señaló que existe expectativa de avances, aunque advirtió que se trata de diálogos complejos porque abordan las causas de fondo del conflicto.

Asimismo, indicó que el reciente encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska marcó un punto relevante, al acordarse trabajar sobre los intereses comunes y evitar una confrontación militar en los temas donde no hay coincidencia. Sin embargo, sostuvo que aún persisten factores —especialmente en Europa— que podrían dificultar un cierre definitivo del conflicto durante 2026.

En cuanto a las relaciones con nuestro país, el embajador señaló que Rusia busca fortalecer el vínculo con Chile mirando al futuro y manteniendo el diálogo. En esa línea, aseguró que apuestan por estar preparados para una etapa “post Ucrania” y relanzar instancias como la Cámara de Comercio, Cultura y Deporte para recuperar y ampliar la cooperación entre ambos países.

Puedes revisar la entrevista completa a continuación: