«Es urgente cerrar filas para impedir un retroceso histórico»: Partidos y organizaciones de izquierda anticapitalista anuncian respaldo a Jeannette Jara

A solo días de la segunda vuelta presidencial, un conjunto de partidos y organizaciones de izquierda anticapitalista se manifestó, a través una declaración pública, a favor de la opción de Jeannette Jara, enfatizando que en la actual coyuntura política «es urgente cerrar filas para impedir un retroceso histórico».

Entre los firmantes de la declaración están el Partido Igualdad, Partido Humanista, Partido Solidaridad para Chile, Partido Popular, la Izquierda Cristiana, Izquierda Libertaria, el Movimiento Verde Ciudadano, la Colectiva EcoSocialistas, la Asociación Indígena Ckausatur Ckaari En Kunza – Vivir en un Verde Nuevo, la Federación Regional de Pobladores de Ñuble, la agrupación De Coquimbo Somos, la Izquierda Ecologista Popular – Región Coquimbo, y Fuerza de Bases, además de individualidades como concejales y dirigencias sociales.

«Hemos sido profundamente críticos del actual gobierno y lo seguimos siendo. Creemos que faltan muchas medidas de transformación profunda para Chile, que orienten al país en la dirección de cambios trascendentales», señala el texto en primer término.

Luego, plantearon conocer, «porque también los vivimos, el justo malestar y rabia de millones de chilenas y chilenos que sufren cotidianamente el empobrecimiento, el endeudamiento, la humillación, el abuso de los poderosos y las fallas de un Estado que no está a la altura de las expectativas de la ciudadanía. La explotación laboral, la inseguridad en las calles, el saqueo medioambiental, el abuso contra las mujeres, siguen siendo pan de cada día. Pero todo podría ser peor si la ultraderecha y las fuerzas reaccionarias llegan a ser gobierno», advirtieron.

En esa línea, señalaron que «vivimos un momento político donde los avances logrados por la lucha popular en décadas, están en riesgo».

«El programa de José Antonio Kast, es regresivo, autoritario y contrario a los avances sociales conquistados por el pueblo de Chile. Un eventual triunfo de la ultraderecha fortalecerá los discursos y propuestas que ponen en riesgo derechos fundamentales, libertades civiles y conquistas históricas de los movimientos sociales y abrirá un periodo de represión brutal contra las luchas sociales y populares. Es urgente que las organizaciones populares y de izquierdas consecuentes, nos volquemos a apoyar y hacer campaña por Jeanette Jara en esta segunda vuelta», añade la declaración.

Construir unidad antifascista

Los firmantes hicieron finalmente un llamado «a las y los trabajadores, movimientos sociales, organizaciones feministas, estudiantiles, sindicales, territoriales y ambientales a construir una amplia unidad antifascista, capaz de defender los derechos conquistados por el pueblo y seguir luchando por un Chile más democrático, igualitario y sustentable».

«Más allá de nuestras diferencias, hoy es urgente cerrar filas para impedir un retroceso histórico. Reafirmamos nuestro compromiso con una alternativa anticapitalista, feminista, plurinacional, ecologista y profundamente democrática. En este contexto, consideramos que votar y hacer campaña por la candidatura de Jeannette Jara constituye la herramienta más efectiva para frenar el avance de la extrema derecha y seguir luchando por un proyecto de país basado en la justicia social, la igualdad y la dignidad de los pueblos», concluyeron.

