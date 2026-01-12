«Esa medida está descartada»: Presidente de Perú echó por tierra el «corredor humanitario» de Kast

Mandatario peruano afirmó que permitir el ingreso de cientos de miles de personas desde Chile agravaría la situación de inseguridad interna que vive su país, la cual "ya es crítica", indicó. Recordemos que Kast visitó Perú a inicio de enero y se reunió con Jerí para presentarle su idea, anunciada como una de las "principales medidas" de su próximo gobierno durante toda la campaña.

Autor: El Ciudadano
El Presidente de Perú, José Jerí, aseguró que la idea de un «corredor humanitario» propuesta por el mandatario electo de Chile, José Kast, ha sido totalmente descartada por su país.

Jerí se refirió al tema en entrevista con el canal CNN en Español, donde afirmó que «el flujo migratorio descontrolado en el territorio nacional es un gran problema», lo cual a su juicio se debe a la debilidad actual que presentan las fronteras de Perú.

Sin embargo, dijo que la medida del «corredor humanitario» de Kast «está descartada, y tenemos que ver con Cancillería qué método vamos a tener, en forma colectiva, para darles las facilidades a los irregulares para que puedan volver a su país».

¿Por qué quedó descartada? Según Jerí, «no puedo permitir que haya mayor vulneración de irregulares en nuestro país. Muy por el contrario».

Seguiremos informando.

