Escándalo: Kast tomó vacaciones familiares en Europa con un costo de $8,8 millones al Estado y con “goce de sueldo”

En 2015, mientras era diputado, Kast realizó unas vacaciones familiares durante 15 días por Europa, en plena actividad legislativa, registrando 10 inasistencias consecutivas, sin sanción alguna y con permiso “con goce de sueldo”.

Escándalo: Kast tomó vacaciones familiares en Europa con un costo de $8,8 millones al Estado y con “goce de sueldo”
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

A sólo tres días de que se realice el balotaje de la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast, un nuevo antecedente del abanderado republicano sale a la palestra pública.

Esto ocurrió durante el tiempo en que fue diputado de la República. Y es que el exparlamentario, en 2015, realizó unas vacaciones familiares durante 15 días por Europa, en plena actividad legislativa, registrando 10 inasistencias consecutivas sin sanción alguna y con permiso “con goce de sueldo”, hecho que viene a marcar la álgida agenda política antes de las elecciones de este domingo 14 de diciembre.

Documentos oficiales del Congreso evidenciaron y expusieron esta insólita situación, envolviendo al candidato presidencial de la ultraderecha en una nueva polémica que le generó un costo al Estado de unos $8,8 millones, y tensionando, una vez más, su discurso sobre su buen desempeño mientras fue parlamentario. Un escándalo que sale a la luz 10 años después y en plena carrera presidencial por llegar a La Moneda en 2026.

En otras instancias, Kast ha exigido austeridad estatal y ha denunciado a viva voz el despilfarro de recursos públicos, estableciendo un contrapunto en su discurso habitual con este grave hecho y contradiciéndose, una vez más, con la transparencia que dice profesar, sumándose esto a la duda por la existencia de sus supuestos paraísos fiscales en Panamá o las reiteradas evasivas en todos los debates presidenciales al ser consultado en materias vitales, como qué hará con la ley de las 40 horas o de dónde hará el recorte al presupuesto fiscal de los US$6.000 millones si es electo presidente.

Finalmente, los documentos oficiales expusieron que las vacaciones familiares del representante del Partido Repubicano no significaron ningún tipo de reducción de su sueldo, a pesar de las 10 inasistencias registradas en el Congreso ese año entre el período del 9 de julio al 6 de agosto de 2015.

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

José Antonio Kast y sus vacaciones pagadas en Europa mientras era diputado

Hace 2 meses
El Ciudadano

La jefa de prensa de Kast que cobra del Estado: $1,5 millones para “asesorar” a una diputada mientras dirige la campaña presidencial

Hace 7 horas
El Ciudadano

Jara la lleva: primera con 30,1%, Kast 22,3%, Kaiser 17,5% y Matthei 15,4%, según Encuesta Feedback

Hace 2 meses
El Ciudadano

“Kast y Kaiser manipulan los DD.HH.”: Catalina Valenzuela (PH), tras el debate presidencial

Hace 1 mes
El Ciudadano

Jeannette Jara sobre cuestionados asesores de Kast: “Si yo tuviera 2 personas corruptas en mi entorno como él las tiene, yo las separaría inmediatamente”

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Estiman en más de $35 millones el monto asociado a las ausencias de Kast como diputado: Acumuló 146 días de inasistencia según registros oficiales

Hace 2 meses
El Ciudadano

De Panamá a Buin: revelan que Kast no informó que su sociedad tiene acciones en colegio afiliado a Schoenstatt

Hace 3 meses
El Ciudadano

José Antonio Kast's Paid European Vacation While Serving as Deputy Raises Eyebrows

Hace 2 meses
El Ciudadano

El origen “sencillo” de José Kast bajo la lupa

Hace 7 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano