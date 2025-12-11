Escándalo: Kast tomó vacaciones familiares en Europa con un costo de $8,8 millones al Estado y con “goce de sueldo”

A sólo tres días de que se realice el balotaje de la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast, un nuevo antecedente del abanderado republicano sale a la palestra pública.

Esto ocurrió durante el tiempo en que fue diputado de la República. Y es que el exparlamentario, en 2015, realizó unas vacaciones familiares durante 15 días por Europa, en plena actividad legislativa, registrando 10 inasistencias consecutivas sin sanción alguna y con permiso “con goce de sueldo”, hecho que viene a marcar la álgida agenda política antes de las elecciones de este domingo 14 de diciembre.

Documentos oficiales del Congreso evidenciaron y expusieron esta insólita situación, envolviendo al candidato presidencial de la ultraderecha en una nueva polémica que le generó un costo al Estado de unos $8,8 millones, y tensionando, una vez más, su discurso sobre su buen desempeño mientras fue parlamentario. Un escándalo que sale a la luz 10 años después y en plena carrera presidencial por llegar a La Moneda en 2026.

En otras instancias, Kast ha exigido austeridad estatal y ha denunciado a viva voz el despilfarro de recursos públicos, estableciendo un contrapunto en su discurso habitual con este grave hecho y contradiciéndose, una vez más, con la transparencia que dice profesar, sumándose esto a la duda por la existencia de sus supuestos paraísos fiscales en Panamá o las reiteradas evasivas en todos los debates presidenciales al ser consultado en materias vitales, como qué hará con la ley de las 40 horas o de dónde hará el recorte al presupuesto fiscal de los US$6.000 millones si es electo presidente.

Finalmente, los documentos oficiales expusieron que las vacaciones familiares del representante del Partido Repubicano no significaron ningún tipo de reducción de su sueldo, a pesar de las 10 inasistencias registradas en el Congreso ese año entre el período del 9 de julio al 6 de agosto de 2015.

El Ciudadano