Escritora Isabel Allende recibirá Medalla Rectoral de la U. de Chile

El martes 23 de septiembre a las 12:45 horas, la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, entregará la condecoración Medalla Rectoral a la escritora, Premio Nacional de Literatura 2010, Isabel Allende Llona, en una ceremonia que se realizará en el Salón de Honor de la casa de estudios.

Desde la Universidad recordaron que esta distinción «es conferida a personalidades que han realizado un aporte sustantivo a las ciencias, la cultura, las artes y, de manera más amplia, al entendimiento entre los pueblos del mundo».

«Con la entrega de esta medalla, la Universidad de Chile desea reconocer su relevante contribución a la cultura y, en particular, a la sociedad chilena. Su obra literaria, ampliamente leída en el mundo hispano y traducida a decenas de idiomas, no solo posee un incuestionable valor artístico, sino que también ha impulsado profundas reflexiones sobre nuestra historia social y política, desde una perspectiva humanista y comprometida», señalaron desde la institución sobre el galardón a Isabel Allende.

Presenta nuevo libro

En su visita a la U. de Chile, junto con recibir la Medalla Rectoral, Isabel Allende dará una Conferencia Magistral. Toda la actividad será transmitida por el canal de Youtube de la Universidad.

Al día siguiente, en tanto, la escritora presentará en el Teatro Oriente su nuevo libro: «Mi nombre es Emilia del Valle», donde aborda, a través de los ojos de una joven periodista, la crudeza y violencia de la Guerra Civil de 1891 en Chile, que causó miles de muertes y terminó con el suicidio del entonces Presidente de la República, José Manuel Balmaceda.

La entrada a este lanzamiento era liberada, con cupos limitados, y ya se completó en su totalidad.

