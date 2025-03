Escúchala aquí: La canción que le escribió Tommy Rey a Gladys Marín

Casi pasó desapercibida, pero tras el fallecimiento del músico, resurgió la canción que Tommy Rey compuso en homenaje a Gladys Marín, la exprofesora, exdiputada y exsecretaria general del Partido Comunista (PC), y una de las figuras más influyentes de la política chilena.

En el programa radial Café con Nata, el músico recordó esta pieza que escribió hace décadas mientras viajaba al norte. Aunque la grabó, nunca logró posicionarse entre los grandes éxitos de La Sonora de Tommy Rey.

La canción, titulada Una mujer llamada Gladys, nació cuando Marín aún vivía, pero fue lanzada poco antes de su fallecimiento. “Esa la hice yo, la escribí en un viaje al norte. En ese tiempo Gladys Marín estaba viva y, justamente, murió pocos días después”, rememoró Tommy Rey. “Nosotros la grabamos, pero las radios no tocaban cosas así”, agregó antes de tararear algunos versos: Era una mujer llamada Gladys, una mujer…

El cantante, quien falleció la noche del miércoles, confesó que el tema no se interpretaba en cualquier lugar. “No lo tocamos en todas partes, porque había mucha gente que no estaba de acuerdo con esas ideas. Pero yo admiraba a Gladys Marín”, reconoció.

Leo Soto, percusionista de La Sonora de Tommy Rey y compañero del artista, recordó el estrecho vínculo que la banda mantuvo con la histórica dirigenta comunista. “Teníamos una gran afinidad y amistad con ella. Una vez nos invitó a tomar once con su familia y las esposas de todos los músicos”, relató.

Soto también destacó la comprensión de Marín hacia su trabajo. “Ella nos entendía cuando tocábamos para ‘los otros bandos’. Decía: ‘Si este es su trabajo, un médico no discrimina a sus pacientes por ser de izquierda o derecha. Hay que vivir y hay que tocar’. Siempre nos apoyó”, afirmó.

Finalmente, el percusionista recordó a Marín con cariño: “Una gran mujer, muy amigable, muy amistosa”.