«Escuché lo mismo hoy y en los 5 foros de la semana pasada»: Jeannette Jara emplaza a Kast en vivo y evidencia su falta de propuestas concretas

La candidata presidencial de Unidad Por Chile, Jeannette Jara, cuestionó en vivo en un foro sobre descentralización la falta de propuestas concretas del también postulante a La Moneda, José Antonio Kast, de quien dijo, viene repitiendo el mismo discurso de descalificaciones y odio en al menos los últimos cinco foros en los que han participado.

«Es evidente que al proceso de descentralización le queda mucho por avanzar, y si no somos capaces de reconocerlo, harto mal estaríamos sobre todo en este foro», partió comentando la exministra en el encuentro «Cumbre de las regiones» organizado por Agorechi, Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile.

«Pero lo cierto es que cuando escucho a los candidatos que están acá, en particular al candidato Kast: se habla en el foro del salmón, en los camiones, en la Cámara de Comercio, en la Sofofa, de lo mismo que se habla acá, y me pregunto, ¿cuales son las propuestas, entonces? Porque si vamos a seguir haciendo foros donde se repitan tres o cuatro ideas donde todos son apitutados, todos son corruptos menos yo, todos tienen problemas menos yo, que yo no he hecho esto ni esto otro, realmente no sé qué propuestas le vamos a llevar al país», manifestó Jeannette Jara.

«Entonces me avisan», agregó en un tono un tanto sarcástico, argumentando que «como quedan hartos días y hartos foros, yo quiero saber, porque yo vine aquí a discutir propuestas de descentralización y lo mismo que escuché aquí, lo escuché en los cinco foros de la semana pasada. Me preocupa».

«Me preocupa porque para gobernar un país no se requiere solamente estar descalificando a los otros o insinuando cosas de los demás, sino que lo que se requiere es capacidad de diálogo y de construir acuerdos», continuó la abanderada presidencial de Unidad Por Chile.

Mira el segmento completo a continuación (red social X):

🔴 Jeannette Jara se harta de la incompetencia y falta de honestidad de José Antonio Kast



Han participado juntos en 5 foros presidenciales y Kast no ha presentado propuestas concreta para Chile.



— Ciudadano Roberto Kiltro (@RobertoMerken) August 4, 2025

Escucha otra intervención de Jeannette Jara en este foro:

— Tamara Toro Soy del 56% ex 38% 🇨🇱✊🏻 (@Tj_Toro9) August 4, 2025

