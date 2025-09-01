Espacio Checoeslovaquia y U. Autónoma firman inédito convenio que ofrece atención psicológica a trabajadores y trabajadoras de las Artes y las Culturas

En un paso significativo hacia la integración de la cultura y el bienestar, Espacio Checoeslovaquia y la Universidad Autónoma de Chile firmarán un convenio de colaboración que permitirá desarrollar acciones conjuntas en beneficio de la comunidad artística y académica.

El acuerdo contempla, como uno de sus ejes centrales, la entrega de atención psicológica gratuita a trabajadores/as de las artes y la cultura reconocidos por la institución y a trabajadores y trabajadoras de Espacio Checoslovaquia.

Así, a través de las clínicas psicológicas de la Universidad en distintas sedes del país, se distribuirán cupos de atención de manera anual que cubrirán modalidades presenciales y online, según disponibilidad.

Además, ambas instituciones impulsarán proyectos de investigación, actividades de prevención y promoción de la salud mental, así como estudios que permitan visibilizar y generar datos sobre la situación de la salud mental en el sector cultural.

Talleres artísticos

En el marco de este convenio, Espacio Checoeslovaquia también aportará con el desarrollo de talleres artísticos (teatro, danza, circo, música, entre otros) y actividades vinculadas al bienestar físico y emocional, que podrán realizarse tanto en sus dependencias como en espacios de la Universidad, incluyendo formatos online para regiones.

Sebastián De la Cuesta, director general de Espacio Checoeslovaquia, comentó que «realmente esperamos que este convenio sea un aporte a aquellas personas que son parte de nuestro sector y que muchas veces presenciamos, viven en un total desamparo. Vemos una necesidad muy grande en nuestros colegas de encontrar un apoyo y estamos muy orgullosos que desde Checo podamos ser un canal que facilite el acceso a una atención psicológica para los y las trabajadores de las artes escénicas del país».

Finalmente, se destacó que este convenio «refuerza el compromiso de Espacio Checoeslovaquia de apoyar de manera concreta al sector artístico, observando las realidades que conforman el ecosistema cultural y fomentando experiencias creativas que mejoren la calidad de vida de las personas, consolidando al arte y la cultura como medios de vida sostenibles y poniendo al centro a la comunidad y su desarrollo».

Para más información consultar a partir del sábado 6 de septiembre (2025) en: espaciochecoeslovaquia.cl.

El Ciudadano