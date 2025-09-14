¿Está sobre la ley? Resolución judicial advierte que Luis Hermosilla  incumplió arresto domiciliario por Caso Audios

Juzgado de Garantía de Santiago confirma que abogado Luis Hermosilla incumplió su arresto domiciliario en el Caso Audios

De acuerdo con una información publicada por el medio ESTAPASANDO.CL, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago informó oficialmente a las partes del Caso Audios sobre el incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total por parte del abogado penalista Luis Hermosilla Osorio.

Según la resolución de la magistrada Carolina Araya, emitida el 12 de septiembre, la fuente periodística detalla que se dio cuenta de la no comparecencia del imputado durante una fiscalización de Carabineros.

Según la publicación de ESTAPASANDO.CL, el incumplimiento se registró el 4 de septiembre a las 16:19 horas. El medio tuvo acceso al oficio de la 37° Comisaría de Vitacura, el cual reporta que el personal uniformado tocó en reiteradas ocasiones los timbres y citófonos de la residencia de Hermosilla en Vitacura sin obtener respuesta. Cita textualmente el documento policial que deja constancia de que el imputado “no [atendió] al personal”.

La misma investigación revela que, de acuerdo con el libro de notificaciones de la comisaría, Hermosilla había cumplido con la medida cautelar y abierto la puerta a Carabineros en todas las fiscalizaciones realizadas desde junio de este año, cuando recuperó su libertad tras estar en prisión preventiva por más de 200 días. En esa ocasión, como también reportó ESTAPASANDO.CL, la Corte de Apelaciones revocó la prisión preventiva argumentando, entre otros factores, el tiempo que llevaba privado de libertad.

El medio recuerda que la libertad bajo arresto domiciliario se concedió en junio tras presentar su defensa, a cargo de su hermano Juan Pablo Hermosilla, antecedentes médicos que acreditaban un “deterioro en su salud psíquica” y una pulmonía. En ese entonces, el fiscal Juan Pablo Araya explicó que el tribunal consideró que el abogado no representaba un riesgo para la investigación, ya que “todo el mundo conoce lo que pasó”.

Con esta nueva resolución judicial que confirma el incumplimiento, el medio concluye que la Fiscalía Metropolitana Oriente y los querellantes –el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII)– deberán resolver si solicitan un cambio de la medida cautelar para Hermosilla, lo que podría significar su regreso a la cárcel, o convocar una audiencia para discutir este hecho.