Estado deberá indemnizar con $95 millones a hombre que perdió visión de un ojo por disparo de carabinero en Aysén

La Corte Suprema determinó que el Estado deberá indemnizar con 95 millones de pesos a Marcelo Hernández por la pérdida de la visión en uno de sus ojos, producto del disparo de un balín de goma de Carabineros durante las manifestaciones registradas en Aysén, en marzo de 2012.

En la sentencia (causa rol 306-2020), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Leopoldo Llanos y los abogados integrantes Julio Pallavicini y Pedro Pierry– estableció responsabilidad del Estado por falta de servicio con que actuó de Carabineros en el restablecimiento del orden público.

La sentencia señala que «en los casos justificados y que sea necesario, Carabineros está autorizado por nuestro ordenamiento jurídico para hacer uso de la fuerza. La institución resulta responsable cuando ese uso no resulta adecuado a los fines buscados -el restablecimiento del orden público- o cuando de su actuar derivan consecuencias alejadas de dicho fin, que pudieron ser evitadas por la institución».

También plantea que resulta establecida la existencia de una falta de servicio por parte de Carabineros, porque no era necesario el uso de la escopeta antimotines en el contexto de la manifestación y por ende la institución es responsable por las consecuencias de dicho disparo. Según consta en documentos oficiales el 15 de marzo de 2012 se utilizaron 225 cartuchos.

«Este fallo, valorable, viene a hacer honor a la palabra justicia por cuanto han transcurrido ocho años donde el Ministerio Publico de Aysén se negó a investigar los hechos. Es decir decidió no investigar que una persona haya perdido un ojo por un disparos policiales y abandonó a la víctima», señaló el abogado de las víctimas de la violencia policial en Aysén, Cristián Cruz, citado por Cooperativa.

En la parte penal, tras la decisión de la Fiscalía aysenina, la causa siguió su curso en los tribunbales militares que no lograron establecer quién ejecutó el disparo y por ende no hubo condena. La causa civil siguió un largo y tortuoso camino y en 2019 la Corte de Apelaciones de Coyhaique desestimo la responsabilidad del Estado, una decisión que fue revertida finalmente por la Corte Suprema de Justicia.

«Este fallo es importante y sin lugar a dudas debería ser considerado a futuro por el personal policial para no obrar de estas manera y esperamos que se adopten las medidas, dado que va a responder el Fisco. Que se busque la manera para que sea la institución la responsable. Hoy no existen esos mecanismos: Carabineros comete un delito y no responde, nadie va y embarga una patrulla policial«, añadió Cruz.

