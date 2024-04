Estafa de más de $300 millones con órdenes de compra de bomberos se mantiene sin resolución

Tras realizar una puesta en escena completa, un ex empleado Senior Investment Specialist en Principal Financial Group, recibió más de $300 millones, y supuestamente los utilizó para pagar deudas personales con el dinero de una mujer europea residente en Chile. El inculpado tendría otras causas similares y aún no ha recibido sentencia.