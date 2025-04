Estas son las condiciones de la Fiscalía Nacional Económica a la alianza entre Codelco y SQM

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) autorizó en Fase 1, y sujeta al cumplimiento de medidas de mitigación, la operación de concentración entre Codelco y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Esta operación consiste en un acuerdo de asociación público-privado en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.

Codelco, la empresa estatal chilena históricamente dedicada al cobre, está incursionando en el negocio del litio con una nueva línea centrada en su extracción, procesamiento y comercialización. SQM, en tanto, es una de las compañías líderes en la producción y exportación de este mineral estratégico.

El acuerdo implica la creación de una empresa conjunta (Joint venture) que operará en el Salar de Atacama, focalizada en la extracción y comercialización de litio, especialmente en sus formas de carbonato e hidróxido. El control del Joint venture estará dividido en dos etapas: entre 2025 y 2030 lo gestionará SQM, y entre 2031 y 2060 quedará bajo administración de Codelco.

Según la FNE, esta asociación podría reducir la competencia en el mercado del litio a mediano y largo plazo, al fortalecer los vínculos estructurales entre actores relevantes de la industria, lo que podría facilitar la coordinación entre competidores y el intercambio de información sensible.

Frente a este escenario, ambas compañías presentaron una serie de compromisos para mitigar los riesgos. Entre ellos se incluyen restricciones al interlocking (participación simultánea en cargos directivos de empresas competidoras), normas de confidencialidad estrictas, y un gobierno corporativo diseñado para evitar conflictos de interés. La FNE calificó estas medidas como “proporcionales, idóneas y efectivas”, y anunció que su División de Fiscalización vigilará el cumplimiento de los compromisos.

A pesar de la aprobación, la operación ha recibido fuertes cuestionamientos desde diversos sectores. Uno de los más críticos ha sido el diputado independiente Cristian Tapia, representante del 4° Distrito de la Región de Atacama, quien cuestionó la falta de transparencia y el nulo beneficio económico directo para el Estado.

«Esto no menciona si esto es favorable a Chile, en lo económico, en lo financiero, en la producción del litio, o si definitivamente hay un proceso que no se licitó. En eso, la Fiscalía Nacional Económica no se pronunció, y nosotros vamos a seguir adelante con la comisión investigadora, para que este contrato no se lleve a cabo y se haga una licitación abierta, internacional, para que postulen varias empresas por el bien del país«, afirmó Tapia.