Estrenan documental «Memoria implacable: Marichi Tukulpan» con testimonios de sobrevivientes mapuche a la mal llamada «Pacificación de la Araucanía»

Visitar los museos de Chile en horario extendido es lo que propone el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en la Noche de Museos, celebración a nivel nacional que en Cañete invita a un programa diseñado por la productora audiovisual Treile Media junto a este relevante museo mapuche, que acaba de obtener el reconocimiento del Premio Ibermuseos de Educación por su compromiso con las comunidades y con las diferentes formas de narrar en su labor educativa.

La película documental Memoria implacable: Marichi Tukulpan, fue dirigida por Paula Rodríguez Sickert y producida por Paola Castillo Villagrán (Errante Producciones), junto a la co-producción de Gema Juárez Allen (Gema Films).

Su protagonista es Margarita Canio Llanquinao, una joven académica que descubre una serie de testimonios de prisioneros mapuche sobrevivientes a la mal llamada «Pacificación de la Araucanía» en Chile y la «Campaña del Desierto» en Argentina. Conmovida por el hallazgo, emprende un viaje para recorrer las rutas de despojo territorial de sus antepasados y reconstruir uno de los episodios más oscuros y silenciados de la historia de Latinoamérica.

El largometraje revela los únicos testimonios en primera persona existentes del despojo territorial mapuche en Chile y Argentina, teniendo como base un material que había permanecido sin traducir, inédito, en un Museo en Berlín por más de cien años. Proponiendo un viaje emocional a la manera en que las personas mapuche vivieron las atrocidades cometidas durante las campañas militares, desde las voces de sus propios sobrevivientes.

“Cuando revisamos el material y me tocó realizar las traducciones del manuscrito, siempre estuvo la idea de que esto no quedara solamente publicado en un libro. El destino nos llevó de alguna manera a juntarnos con Paula, la directora”, señala Margarita Canio Llanquinao, investigadora y protagonista del documental, en referencia al libro que editó junto a Gabriel Pozo: “Historia y conocimiento oral mapuche: sobrevivientes de la Campaña del Desierto y Ocupación de la Araucanía (1899-1926); recopilador, Robert Lehmann-Nitsche.

Mónica Obreque Guirriman, directora del Museo Ruka Kimvn Taiñ Volil Juan Cayupi Huechicura, señaló en vísperas a este estreno: “Por un lado existe mucha expectativa por conocer testimonios de personas que sobrevivieron a un genocidio y que sufrieron las más siniestras atrocidades, porque es parte de nuestra historia. Por otro lado surge el temor, porque no son cosas fáciles de asimilar. Conocer la historia a través de un trabajo como éste es necesario, porque nos mantiene conscientes, pero es doloroso y desolador para nosotras como mapuche”.

Posterior al estreno habrá un diálogo junto a Bastián Chandía Millanao, poeta, ilustrador y profesor de lengua mapuche proveniente del lof Kuzako en Lonquimay, encargado de dar voz en mapudungun a los relatos de Katrülaf, personaje central de esta película en cuyas memorias nos adentra este filme.

La película tuvo su pre-estreno nacional en Temuco, se ha exhibido en Estados Unidos, Bélgica, Francia e Inglaterra y obtuvo el Premio a Mejor Guión / Investigación en el Festival de Cine Chileno (FECICH). El medio internacional GPS Audiovisual la destacó como “un registro de resistencia y recuerdo, que entrelaza poéticamente el paisaje ancestral mapuche con recuerdos que fueron borrados por la fuerza de la tierra y su gente”.

Programa completo

Previo a la presentación de este largometraje en el Salón multiuso del edificio central, se realizará el Lanzamiento de Memorias del widün: video, fanzine y exposición de alfarería mapuche producida por Treile Media a partir de los talleres realizados en la ruka de este museo durante el 2025 por los maestros de alfarería mapuche Erika Colihuinca y Javier Rapiman.

Durante todo el evento, en la ruka del museo, se realizará la Feria de oficios y alimentos mapuche. Para facilitar la movilización de las personas asistentes, se dispuso un bus gratuito de acercamiento desde el frontis de la Municipalidad de Cañete, a las 18:30 horas, que retornará a las 22:30 horas.

Este actividad es invitada por el Museo Ruka Kimvn Taiñ Volil Juan Cayupi Huechicura y la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Bíobio. Con la producción de Treile Media y la colaboración de la Municipalidad de Cañete.

