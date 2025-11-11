Evelyn Matthei intentó dárselas de economista ante MEO y salió para atrás

En medio del último debate de Anatel, la candidata de Chile Vamos intentó corregir al abanderado independiente, Marco Enríquez-Ominami: “No sabís mucho de economía, Marco”, lanzó acalorada la exministra.

Fue en medio de una intensa intervención de MEO, llena de cifras y argumentos técnicos sobre economía, cuando se escuchó un fuerte “no”. Fiel a su estilo, Matthei acusaba un supuesto error del líder progresista y pedía aireadamente replicar ante la exposición del cineasta. El resultado: un error de cálculo de la candidata de derecha.

Esto, porque Matthei cuestionó erradamente el cálculo de recaudación fiscal producto del crecimiento económico que fue proyectado por Enríquez-Ominami.

Ante su intempestiva interrupción, MEO reaccionó con calma, pues, sabía que sus cifras eran acertadas. Y así fue: durante la jornada de este martes 11/11, algunos medios como el diario La Tercera chequearon los datos y le dieron la razón a Enríquez-Ominami, descartando el argumento de Evelyn Matthei, quien nuevamente intentó corregir y se equivocó.

«La cifra de Matthei sobre la recaudación por cada punto extra de crecimiento no coincide con las estimaciones actualizadas del Comité de Expertos del Pacto Fiscal. Esa instancia midió que el impacto real es de US$570 millones netos, por debajo de los US$700 millones que mencionó la candidata», se lee en la publicación del matutino nacional.

