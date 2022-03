Excomandante en jefe de la FACh: «A Piñera le importaba una bola qué pensaran los milicos, Boric te mira a los ojos cuando saluda, tiene una actitud de escucha e interés»

El excomandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Ricardo Ortega Perrier, realizó una comparación entre el Presidente Gabriel Boric y el exmandatario Sebastián Piñera, sobre su actitud y comportamiento ante la institución militar.

Los comentarios se dieron en una chat de WhatsApp que Ortega comparte con sus excompañeros de curso, en los que se refirieron al aniversario de los 92 años de la institución. y contenido fue difundido por el diario La Segunda.

“Boric llegó a la hora y marchó, puede que haya exagerado al marcar el paso, pero siguió a la banda (…) su saludo (militar) fue correcto al dirigirse a las tropas (…) Los gringos lo tienen instituido y Piñera más de alguna vez lo hizo, por lo que no lo considero una burla o mala intención”, escribió Ortega.

El excomandante en jefe de la FACH destacó que el Presidente Boric “se interesó por cada unidad que desfiló, le hizo presente sus inquietudes al comandante en Jefe, donde este le explicó las características de cada unidad”.

“Se interesó por las explicaciones del general Merino sobre el reemplazo del Pillán por un nuevo modelo que se fabricará en ENAER si se logra un apoyo de recursos del Estado”, añadió.

Durante su participación en el chat de WhatsApp, Ortega realizó varias comparaciones sobre la actitud del Presidente Boric respecto a su antecesor, Sebastián Piñera.

“Boric te mira a los ojos cuando saluda, tiene una actitud de escucha e interés (…) A Piñera le importaba ‘una bola’ lo que pensaran los milicos. Saludaba mirando a cualquier parte, Boric no, lo hace genuinamente (puede que sea un magnífico actor), pero la gente se siente acogida. Piñera se dedicaba a contestar el celular o hablar con sus ministros cuando estaba en la ceremonia, no estaba atento y uno sentía que no le interesaba el tema”, aseguró el militar.

“A Piñera no le interesaba el tema, su crítica era cuanto había gastado la FACh en esto (tuve una polémica con él)», relató.

El excomandante en jefe destacó que Gabriel Boric es «en resumen un Presidente muy joven, que tiene mucho que aprender, pero que tiene una buena actitud con la Fuerza Aérea, a diferencia de Piñera que no le interesaba para nada el tema y lo único que quería era irse luego, probablemente por estimar que estaba perdiendo el tiempo».