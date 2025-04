Exconcejala de Providencia emplaza a Matthei: «Usó la alcaldía para hacer campaña presidencial sin renunciar»

La Presidenta del Comité de Seguridad y Bienestar de Providencia y exconcejala de la comuna, Macarena Fernández (FA), salió al paso de las críticas realizadas por la exalcaldesa de Providencia y actual candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, contra la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), luego de que ésta confirmara su candidatura presidencial.

Matthei había señalado en X que «si el Gobierno respetara la institucionalidad, la ministra Jara debería haber renunciado cuando inició su campaña hace varias semanas. El abuso de los cargos públicos es corrupción«.

La respuesta de Fernández no se hizo esperar: “Un poco de pudor, candidata. Mientras fui concejala de Providencia, usted usó la alcaldía para hacer campaña presidencial sin renunciar, sobre todo el último año”, escribió también en X, acusando a la actual candidata de la derecha de haber utilizado su cargo como jefa comunal para posicionarse políticamente de cara a las elecciones presidenciales.

En medio del cruce, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que «no entiendo la inquietud o la premura, porque en el caso particular de la ministra (Jara), ella ha sido clara en que si su partido toma una decisión, ella está dispuesta a asumir ese desafío, pero esa decisión aún no se ha producido«.

Asimismo, descartó que el Gobierno esté posicionando a la líder del Trabajo y señaló que «lo que veo es a la ministra Jara, como al ministro Mario Marcel, trabajando activamente por la implementación de la reforma que es muy positiva para el país, que es la reforma de pensiones».

También se sumó al debate la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, quien en su cuenta de la red social X afirmó que «tratar en forma despectiva a los que piensan distinto no contribuye a un mejor país. Creemos en el debate de ideas y en propuestas que mejoran vidas. Y desde ahí, vamos a construir y ganar».

Recordemos que durante ese periodo, Matthei lideró campañas en medios de comunicación y apariciones estratégicas en distintos matinales junto a líderes de la derecha, todo sin dejar su puesto en la municipalidad. Este comportamiento ya había sido criticado por sectores del oficialismo, que acusaban un uso político de los recursos municipales para fines electorales.