Experiencias para vivir en Chile durante la Semana Santa

¡Se acerca un feriado (viernes 29 de marzo)! Un fin de semana largo para viajar y conocer el patrimonio cultural y natural de nuestro país, a través de las fiestas religiosas de Semana Santa, de la gastronomía de mar y de la naturaleza de Chile.

La diversidad de experiencias que se pueden vivir en Chile de norte a sur y de cordillera a mar, no nos deja de sorprender. Chile es Tuyo con su campaña “Expertos en Feriados” te deja algunas ideas para escaparte con tu pareja, familia y amigos.

Celebraciones religiosas: Conoce la esencia de los pueblos andinos del norte

Una de las mejores experiencias que puedes vivir en Semana Santa, es sumergirte en el altiplano chileno de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Y no sólo por sus paisajes de serranías profundas, salares y montañas nevadas, sino porque son la cuna de pueblos prehispánicos que albergan una gran riqueza arquitectónica, cultural e histórica.

En Semana Santa muchas iglesias del desierto, que datan del siglo XVI, abren sus puertas al público y se realizan procesiones y bailes tradicionales con coloridas vestimentas que representan la esencia de la cultura andina.

Astroturismo: Para los aficionados del universo

Este es un patrimonio natural vivo que tenemos en Chile. El Desierto de Atacama cuenta con los cielos más limpios y secos del planeta, con más de 300 noches despejadas al año y con poca contaminación lumínica.

¿Estás listo para un tour nocturno? ¿O prefieres visitar los observatorios dedicados a la investigación profesional y científica? Una experiencia para los aficionados de las estrellas, de los astros y del funcionamiento del universo.

Conoce la fauna marina en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt

En Semana Santa el clima juega a nuestro favor. Aún quedan días de sol y de calor para conocer la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que protege y conserva diferentes especies como el chungungo, el lobo de uno y de dos pelos, cachalotes, yacas y ballenas. También hay aves como el pato yunco, el pingüino magallánico y guanay, entre otros.

Es un ecosistema inigualable en Chile que tienes que conocer. La reserva fue creada hace algunos años (1990) y comparte territorio con 2 regiones: Al sur de Atacama está la isla Chañaral de Aceituno y al norte de la Región de Coquimbo está isla Damas y Choros.

¿Quieres conocerla?

Gastronomía de mar: Viaja por los sabores del mar

¿Sabías que todavía existen muchos chilenos que evitan comer carnes rojas el viernes santo? Esta es una de las razones por las que en Semana Santa se buscan experiencias gastronómicas relacionadas con los productos del mar.

¡Tienes más de 8 mil kilómetros de costa para elegir de norte a sur! Planifica un viaje y conoce las caletas chilenas que dan vida a sabrosos platos como pescados, mariscales, locos y erizos, que son una apuesta segura que cautiva cualquier paladar.

Valparaíso: ¿Puerto o Jardín?

¿Quieres conocer una ciudad colorida, despierta y culturalmente muy interesante? “We are not hippies, we are happy” – Te invitamos a conocer la esencia de Valparaíso, sus edificios centenarios, callejuelas, ascensores patrimoniales, las escaleras, restaurantes y mucho más. Es un verdadero paseo al corazón del arte, de la música y de la expresión cultural.

Viña del Mar, por su parte, es una ciudad vibrante de palacios, parques y jardines. Su arquitectura es tan bella como sus playas y sus avenidas son verdaderos recorridos de cultura, historia y patrimonio.

¡Viaja por Chile y conoce en profundidad las ciudades turísticas de nuestro país!

Valles vitivinícolas: Entre el vino y la buena mesa

El otoño es el momento perfecto para escaparse a la zona central de Chile y disfrutar del colorido amarillo intenso de los viñedos, que por estas fechas ya empiezan a perder sus hojas.

En Chile existen más de 10 valles vitivinícolas desde la Región de Coquimbo, hasta el Biobío, que producen unos de los mejores vinos del mundo. Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Carmenère, y Syrah, son sólo algunas de las cepas más reconocidas.

Disfruta de un completo tour de vino en Semana Santa, con degustaciones y representaciones culinarias que convertirán tu experiencia en un viaje de sabores.

Turismo indígena: Cultura ancestral en el sur de Chile

El sur de Chile es la tierra de los araucanos. Hombres y mujeres del pueblo mapuche que habitaron la zona sur de Chile y que mantienen vivo un legado cultural que se ha mantenido de generación en generación.

¿Te gustaría aprender sobre la cosmovisión mapuche, dormir en una ruka y tocar kultrún en medio de paisajes verdes y exuberantes?

Te invitamos a explorar la naturaleza de las regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos, donde conviven ecosistemas únicos en el mundo. Un lugar que ha sabido construir la riqueza del pueblo mapuche en un entorno privilegiado entre bosques, montañas, volcanes, ríos y lagunas.

Sus fascinantes condiciones geográficas lo convierten en uno de los destinos más reconocidos de nuestro país.

Ruta Patrimonial de las Iglesias de Chiloé

En el sur de Chile, está la ruta patrimonial de las 16 Iglesias de Chiloé. A mediados del siglo XVI, llegaron sacerdotes franciscanos y jesuitas españoles a colonizar la zona, que hasta ese momento estaba habitada por huilliches y chonos.

Construyeron iglesias católicas con materiales nobles de la zona como la madera de alerce y una arquitectura de torreones, ventanitas, y coloridos templos que dan vida al culto religioso hasta el día de hoy.

¿Quieres conocerlas? Semana Santa es un momento perfecto para hacerlo.

Carretera Austral: La ruta escénica por excelencia

Es el viaje que todos soñamos: recorrer la carretera austral desde Puerto Montt hasta Cochrane y ojalá, llegar más al sur. Su belleza es tan irreal, que te recomendamos dividirla por tramos, o simplemente, viajar muchas veces para conocerla.

Si estás planificando un viaje para esta Semana Santa, te recomendamos llegar en avión hasta Balmaceda y recorrer los alrededores del Lago General Carrera como Puerto Río Tranquilo para conocer las Catedrales de Mármol, Villa Cerro Castillo, el Valle Exploradores (y glaciar), Puerto Guadal, y el Parque Patagonia, para luego regresar a Coyhaique.

Si dispones de más días, la Ruta de los Parques Nacionales se posiciona como uno de los destinos favoritos de los amantes de la naturaleza, de la fotografía y de las actividades outdoor.

Trekking al Faro San Isidro, ¡uno de los secretos del fin del mundo!

¿Quieres hacer un trekking bordeando el Estrecho de Magallanes, en la zona más austral de nuestro país?

El Faro de San Isidro se ha mantenido en pie por más de 100 años guiando la navegación de los mares más peligrosos del mundo. Es por esta razón que muchos turistas quieren acercarse a conocerlo.

La ruta es impresionante, con bosques vírgenes de coigües y la compañía permanente del Monte Tarn. Son sólo 4 horas de caminata (2 de ida y 2 de vuelta) por lo que se puede visitar por el día desde la ciudad de Punta Arenas.

Chile es Tuyo y Catálogo de Experiencias

Conoce todas las actividades que puedes hacer en el Catálogo de Experiencias de Chile es Tuyo, con información de cada actividad, referencia de precios, horarios y toda la información que necesitas para planificar una aventura diferente para este feriado que se aproxima.

¡Viaja por Chile, conoce y disfruta!