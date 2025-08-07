Exportaciones chilenas alcanzan nueva cifra récord en 2025: Minería, frutas frescas, alimentos y servicios impulsan números históricos

Las exportaciones chilenas continúan mostrando cifras récord en lo que va de 2025, según el adelanto del Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

El documento detalla que entre enero-julio del presente año, los envíos de bienes y servicios al exterior totalizaron US$ 60.961 millones y US$ 1.816 millones, respectivamente, alcanzando los mayores valores para un período similar desde que existe registro. Además, las cifras representan un alza de 5,7% y 13,3% respectivamente, en relación con igual período de 2024.

Consultada, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, destacó que las cifras del período confirman que, incluso en un contexto internacional desafiante, las exportaciones chilenas alcanzan su mejor desempeño histórico: «Esta resiliencia refleja un esfuerzo país entre el sector público y privado, que nos ha permitido consolidar nuestra presencia global y seguir abriendo nuevas oportunidades para la oferta exportable chilena», sostuvo.

A nivel de rubros, entre enero-julio de este año los envíos de la minería escalaron hasta los US$ 34.263 millones, anotando un alza del 7,2% en comparación con igual período del año 2024. El dinamismo se explica por el alza de los embarques de concentrados de cobre, oro, concentrado de molibdeno, sal y plata; que contrarrestaron el descenso que mostraron las ventas al exterior de carbonato de litio

Las frutas frescas, en tanto, sostienen su dinamismo y anotan embarques al exterior por US$ 6.041 millones, presentando un incremento del 3,3% con respecto a igual período del año anterior.

Además del liderazgo de las cerezas, otros productos que han impulsado las exportaciones del sector en la actual temporada son las ciruelas y los kiwis. También destacan las alzas de los envíos de paltas, manzanas, peras, nectarines, limones, zarzaparrillas, granadas, arándanos rojos y clementinas.

En cuanto a los frutos secos, el rubro acumula embarques por US$ 463 millones, anotando un alza del 59% frente a los primeros siete meses de 2024, ante el sostenido crecimiento de los embarques de avellanas, nueces, almendras y castañas.

Industrias al alza

En tanto, las ventas al exterior de la industria de los alimentos mantienen su impulso al alza, alcanzando retornos por US$ 8.041 millones en los primeros siete meses del año (+7,8%). Este crecimiento se sustenta en las exportaciones de jibias, salmones, jurel, carne de aves, mejillones, leche, pasas, cervezas, quesos y miel.

Mientras, la manufactura forestal totalizó, en su conjunto, embarques por US$ 3.618 millones, anotando un crecimiento del 1,4% frente a los 7 primeros meses del año 2024, ante mayores embarques de celulosa blanqueada y semiblanqueda de eucaliptus y de coníferas, tableros de madera, ventanas, puertas, construcciones prefabricadas y vigas.

Por último, la industria metalmecánica y maquinarias, acumula embarques al exterior por US$ 1.996 millones, superando en 6,6% a los montos del período enero-julio de 2024 de la mano del alza en los envíos de alambres de cobre, maquinarias de sondeo y perforación y paneles de distribución de electricidad, entre otras.

Servicios: El otro récord

En el caso de las exportaciones de servicios, en la cifra récord alcanzada en el período enero-julio de 2025 destacan los suministros de sedes (“hosting”) para sitios web y correo electrónico (US$ 200 millones); servicios de mantenimiento y reparación de aviones, helicópteros y otros aparatos aéreos (US$ 180 millones); servicios de asesoría en gestión de la comercialización de empresas o marketing (US$ 106 millones); servicios de apoyo técnico en computación e informática por vía remota (US$ 99 millones); y servicios de asesoría en tecnologías de la información (US$ 73 millones); entre otras prestaciones al mundo.

El Ciudadano